В Москве пешеход погиб под колесами Mazda

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в столичном районе Северное Тушино. Водитель Mazda совершил наезд на пешехода, который скончался на месте ДТП.

"На бульваре Яна Райниса в районе д. 18 водитель автомобиля Mazda совершил наезд на пешехода", - приводит сообщение пресс-службы управления ГИБДД агентство "Москва".

Там добавили, что пешеход скончался, а водитель с места ДТП не скрывался. Сейчас здесь работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит определить все обстоятельства происшествия.