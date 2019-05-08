В Тверской области объяснили объявление химической тревоги

Появившиеся утром 8 мая в телевизионном и радиоэфире объявления о радиационной опасности и химической тревоге вызваны техническим сбоем в тверском радиотелепередающем центре (ТРТПЦ), сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сообщения о радиационной и химической опасности вышли в эфир цифровых телеканалов и радиостанций Тверской области в 10 часов. На экранах телевизоров появилось заставка с инструкцией о первоочередных действиях: выключить газ, свет, электроприборы, собрать документы, закрыть окна и двери, надеть средства индивидуальной защиты, подготовить детей и беспомощных родственников к эвакуации. На диспетчеров оперативных служб обрушился шквал звонков от растерянных жителей региона.

- Сообщения ложные, радиационный фон и состав атмосферы в регионе в норме, все предприятия - в том числе Калининская АЭС, - работают в штатном режиме, - рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Тверской области Наталья Козырева. Почему была объявлена тревога, разберутся две комиссии: от МЧС и ТРТПЦ.

Через местные СМИ жители региона проинформированы об отсутствии угрозы, их успокаивают диспетчеры 112 и других оперативных служб.