Костромские чиновники решили взыскать почти миллион рублей с местной жительницы, которая построила дом в отдаленном районе области за счет средств, полученных в рамках федеральной программы.

Строительство дома затянулось, так как после получения выплаты пришлось ждать весны, чтобы приступить к работам. Фото: www.ngsserv.ru

Не уложилась в сроки

В конце апреля Вохомский районный суд Костромской области вынес решение по делу о взыскании предоставленной социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности. Как сообщили в пресс-службе суда, с иском к местной жительнице обратились вохомские чиновники.

Эта история началась два года назад, когда жительница Вохомского района стала участницей федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года".

В Костромской области ситуация с вымирающими деревнями - одна из худших в стране. Сегодня на территории региона насчитывается более тысячи заброшенных населенных пунктов. Чтобы жители глубинки и выпускники аграрных вузов массово не уезжали с насиженных мест и не теряли желания работать на земле, им начали выплачивать субсидии на покупку и строительство жилья в сельской местности.

В 2017 году власти одного из самых отдаленных от Костромы районов области - Вохомского - выплатили одной из местных жительниц субсидию в размере 924588 рублей. По условиям госпрограммы, полученные деньги женщина должна была потратить на покупку или строительство жилья на селе.

Костромичка решила возвести на своем земельном участке новый деревянный дом. Однако в первоначально установленные чиновниками сроки не уложилась: дом построить успела, но с оформлением бумаг вышла заминка.

Гражданка, верните миллион!

В феврале 2019 года сотрудники вохомской администрации заявили, что получательница "не выполнила свои обязательства по регистрации права общей собственности на построенное жилое помещение". На этом основании власти подали иск в суд, требуя от костромички вернуть в бюджет полученные деньги.

Деньги поступили в администрацию в мае, однако получательнице их выплатили зимой, когда строительный сезон закончился

- Ответчик исковые требования не признала, пояснив, что сруб возведен, но необходимо дождаться усадки дома. В 2018 году в строение провели электричество, водопровод, канализацию, в 2019-м планируется сдать дом в эксплуатацию. Все фотографии ответчик предоставила, - пояснили в суде.

Изучив материалы дела, суд решил, что нарушение срока регистрации права собственности на жилой дом в этом случае не является достаточным основанием для взыскания с ответчицы социальной выплаты, поскольку нарушение срока "вызвано объективными причинами".

Во время судебного процесса выяснилось, что по свидетельству о предоставлении социальной выплаты, выданному костромичке четвертого апреля 2017 года, деньги из федерального и областного бюджетов поступили в районную администрацию уже через месяц - пятого мая. Однако из местного бюджета необходимую сумму получательнице выплатили почему-то лишь через полгода - 27 декабря. Летний строительный сезон к тому моменту уже давно закончился.

Суд установил, что когда женщине перевели обещанную выплату, строительство дома было уже невозможно из-за погодных условий. Тем не менее от намерений построить заветный домик в деревне костромичка не отказалась. На полученные по госпрограмме деньги она купила деревянный сруб и стала ждать наступления весны, чтобы приступить к основным работам.

Дом с видом на тайгу

Однако со строительством и отделкой дома возникли трудности, поскольку на территории Вохомского района нет предприятий, занимающихся продажей необходимых строительных материалов. Чтобы купить и доставить необходимые детали в медвежий угол, удаленный от областного центра почти на 500 километров, костромичке потребовалось время.

Выслушав мнения сторон, суд решил, что цель реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в случае с жительницей Вохомского района была достигнута, поэтому оснований для взыскания денег с селянки нет.

В удовлетворении исковых требований чиновников вохомской администрации суд отказал.

Костромичка пообещала, что в этом году новый дом будет введен в эксплуатацию и ее семья с радостью в него переедет.

Справка "РГ"

Чтобы стать участником программы "Устойчивое развитие сельских территорий", необходимо подать заявку в местную администрацию, там выдадут список требующихся документов. Чтобы заявка была одобрена, претендент должен жить и работать на селе, стоять на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий, а также иметь собственные сбережения либо сертификат на материнский капитал. Чтобы избежать злоупотреблений при реализации программы, власти прописали, что получатели социальных выплат не имеют права покупать жилье у своих ближайших родственников.