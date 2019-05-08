Из алмазного рудника из-за загазованности эвакуировали шахтеров

В Мирнинском районе Якутии 126 рабочих рудника "Удачный" компании АЛРОСА эвакуировали из-за повышения уровня метана. Инцидент произошел 7 мая в 23.30 по местному времени.

"Система контроля газовой обстановки определила выделение метана свыше предельно допустимой концентрации на руднике "Удачный" в траншейном штреке № 8 горизонта 425 м. На момент ввода плана эвакуации на руднике находились 126 рабочих. Всех людей незамедлительно вывезли на поверхность. Пострадавших нет", - сообщает в среду ТАСС со ссылкой на представителей пресс-службы компании.

Работы в руднике приостановлены до полной дегазации. Рабочие в шахту не спускаются. Осмотр выработок осуществляют специалисты военизированной горноспасательной части.

В компании отметили, что жалоб на ухудшение состояния здоровья ни от кого не поступало. Все работники, находящиеся в вынужденном простое, получат выплаты согласно трудовому законодательству.

Для выяснения причин случившегося будет создана комиссия.