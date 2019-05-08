Но ситуацию, которая складывается в островной науке сейчас, нельзя назвать благоприятной. В советские времена отрасль непрерывно развивалась, в ней росло количество организаций, повышался ее потенциал. Это приводило к созданию новых научных направлений или прорывному развитию существующих. Так или иначе наука была тесно связана с народным хозяйством или, как сейчас говорят, с реальным сектором экономики. В настоящее время примеры взаимодействия единичны.
Одной из причин такого положения является острая нехватка высококвалифицированных кадров.
К сожалению, по многим техническим направлениям местные вузы в силу сложившейся специализации не готовят соответствующих специалистов. Поэтому костяк научных групп на Сахалине, как правило, составляли и составляют приезжие выпускники других высших учебных заведений. Однако остаются здесь лишь те, кто смог решить свои жилищные и другие проблемы, связанные с пребыванием в регионе. Вот об этом и хотелось бы поговорить особо.
В настоящее время на острове есть научные направления, признанные на высоком мировом уровне. Это подтверждается и крупными международными проектами на Сахалине с участием известных зарубежных ученых, и работой местных специалистов на международных конференциях, а главное - публикациями научных статей в высокорейтинговых международных изданиях. Однако если не будет подпитки молодыми кадрами, то и эти направления вымрут.
Поэтому крайне важно "подцепить" к локомотиву научного производства молодых выпускников и студентов с качественным базовым образованием в области естественных наук. Это позволит поддержать и создать новые научные школы по ряду направлений. Выгоду для региона в таком случае сложно переоценить.
Что мешает омоложению научных коллективов на Сахалине? Во-первых, повторю, в регионе нельзя получить образование по таким естественным наукам, как физика и математика. Если же соответствующие базовые кафедры появятся, то необходимо предусмотреть возможность продолжения обучения и работы в виде магистратуры, аспирантуры, докторантуры. Для этого нужен и региональный диссертационный совет.
Например, Дальневосточный геологический институт ДВО РАН готов создать кафедру геофизики на базе одного из сахалинских вузов. Ее выпускники были бы востребованы в нефтегазовой промышленности, строительной индустрии, туристической отрасли. Но опять же - без физики и математики какая может быть геофизика?
Во-вторых, дефицит кадров связан с невозможностью привлечения молодых ученых из ведущих вузов страны. Им негде жить. В действующей госпрограмме "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы" принимают участие лишь те молодые специалисты, которые имеют постоянную регистрацию в регионе.
В области строят арендные дома, на квартиры в них могут претендовать и приезжие. Но каковы шансы у вчерашнего студента без опыта работы и регалий получить доступное жилье?
Решением проблемы могло бы стать строительство социального жилья для молодых ученых и преподавателей, в том числе не имеющих регистрации по месту проживания, а также появление для них льгот при оформлении ипотеки на покупку квартиры или предоставление субсидии по возмещению затрат на аренду.
Кроме того, на мой взгляд, помочь молодому специалисту можно с помощью учреждения грантов, учитывающих расходы на проведение исследований и проживание на Сахалине. В гранте необходимо обязательно предусмотреть, чтобы ученый получал денежное вознаграждение в размере, например, не менее 35 процентов общих выплат. Ответственность за выполнение индикативных показателей должна быть возложена на научного руководителя.
Если такие гранты заработают, то молодой ученый будет иметь бесценный опыт выполнения серьезных научных проектов, подготовки и публикаций научных статей, и, возможно, диссертации.
Еще одной мерой поддержки могла бы стать выплата молодым ученым и преподавателям так называемых подъемных.
Решение обозначенных проблем будет успешным лишь при активном участии региональных властей. Тем более что сейчас все это особенно актуально в свете пристального внимания руководства страны к развитию отечественной науки. Так, увеличение доли молодых исследователей, создание условий для их работы является одной из целей национального проекта "Наука".