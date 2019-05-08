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08.05.2019 04:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как "заманить" ученых на остров?

Текст: Алексей Коновалов (директор Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН, к.ф.-м.н.)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 7856(98)
Научный потенциал в определенных отраслях экономики часто становится решающим фактором в конкурентной борьбе на потребительском рынке. С его помощью создаются новые материалы, продукты, услуги, нацеленные на улучшение жизни человека. На Сахалине благодаря региональным ученым были открыты месторождения нефти и газа, что предопределило "нефтегазовое клеймо" региона на долгие десятилетия.

Но ситуацию, которая складывается в островной науке сейчас, нельзя назвать благоприятной. В советские времена отрасль непрерывно развивалась, в ней росло количество организаций, повышался ее потенциал. Это приводило к созданию новых научных направлений или прорывному развитию существующих. Так или иначе наука была тесно связана с народным хозяйством или, как сейчас говорят, с реальным сектором экономики. В настоящее время примеры взаимодействия единичны.

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Одной из причин такого положения является острая нехватка высококвалифицированных кадров.

К сожалению, по многим техническим направлениям местные вузы в силу сложившейся специализации не готовят соответствующих специалистов. Поэтому костяк научных групп на Сахалине, как правило, составляли и составляют приезжие выпускники других высших учебных заведений. Однако остаются здесь лишь те, кто смог решить свои жилищные и другие проблемы, связанные с пребыванием в регионе. Вот об этом и хотелось бы поговорить особо.

Крайне важно "подцепить" к локомотиву научного производства молодых выпускников и студентов с качественным базовым образованием в области естественных наук

В настоящее время на острове есть научные направления, признанные на высоком мировом уровне. Это подтверждается и крупными международными проектами на Сахалине с участием известных зарубежных ученых, и работой местных специалистов на международных конференциях, а главное - публикациями научных статей в высокорейтинговых международных изданиях. Однако если не будет подпитки молодыми кадрами, то и эти направления вымрут.

Поэтому крайне важно "подцепить" к локомотиву научного производства молодых выпускников и студентов с качественным базовым образованием в области естественных наук. Это позволит поддержать и создать новые научные школы по ряду направлений. Выгоду для региона в таком случае сложно переоценить.

Что мешает омоложению научных коллективов на Сахалине? Во-первых, повторю, в регионе нельзя получить образование по таким естественным наукам, как физика и математика. Если же соответствующие базовые кафедры появятся, то необходимо предусмотреть возможность продолжения обучения и работы в виде магистратуры, аспирантуры, докторантуры. Для этого нужен и региональный диссертационный совет.

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Например, Дальневосточный геологический институт ДВО РАН готов создать кафедру геофизики на базе одного из сахалинских вузов. Ее выпускники были бы востребованы в нефтегазовой промышленности, строительной индустрии, туристической отрасли. Но опять же - без физики и математики какая может быть геофизика?

Во-вторых, дефицит кадров связан с невозможностью привлечения молодых ученых из ведущих вузов страны. Им негде жить. В действующей госпрограмме "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы" принимают участие лишь те молодые специалисты, которые имеют постоянную регистрацию в регионе.

В области строят арендные дома, на квартиры в них могут претендовать и приезжие. Но каковы шансы у вчерашнего студента без опыта работы и регалий получить доступное жилье?

Решением проблемы могло бы стать строительство социального жилья для молодых ученых и преподавателей, в том числе не имеющих регистрации по месту проживания, а также появление для них льгот при оформлении ипотеки на покупку квартиры или предоставление субсидии по возмещению затрат на аренду.

Кроме того, на мой взгляд, помочь молодому специалисту можно с помощью учреждения грантов, учитывающих расходы на проведение исследований и проживание на Сахалине. В гранте необходимо обязательно предусмотреть, чтобы ученый получал денежное вознаграждение в размере, например, не менее 35 процентов общих выплат. Ответственность за выполнение индикативных показателей должна быть возложена на научного руководителя.

Решением проблемы могло бы стать строительство социального жилья для молодых ученых и преподавателей, в том числе не имеющих регистрации по месту проживания

Если такие гранты заработают, то молодой ученый будет иметь бесценный опыт выполнения серьезных научных проектов, подготовки и публикаций научных статей, и, возможно, диссертации.

Еще одной мерой поддержки могла бы стать выплата молодым ученым и преподавателям так называемых подъемных.

Решение обозначенных проблем будет успешным лишь при активном участии региональных властей. Тем более что сейчас все это особенно актуально в свете пристального внимания руководства страны к развитию отечественной науки. Так, увеличение доли молодых исследователей, создание условий для их работы является одной из целей национального проекта "Наука".

Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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