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08.05.2019 06:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке двое детей подожгли жилой дом пенсионера

Текст: Анна Бондаренко

В Петропавловске-Камчатском инспекторы государственного пожарного надзора нашли детей, которые 1 мая стали косвенными виновниками поджога частного дома на улице Седова, сообщает пресс-служба регионального Главка МЧС.

Спасатели уже восстановили картину произошедшего: 11-летняя девочка и 9-летний мальчик, гуляя на улице, нашли зажигалку и подожгли сухую траву. Сильный ветер очень быстро перенес пламя на находящийся рядом деревянный жилой дом, принадлежащий пенсионеру. Прибывшие на место через девять минут после получения информации о возгорании на место пожарные, увидели, что дом и хозяйственная постройка во дворе пылают почти полностью. Спасти строения не удалось, но огнеборцы не допустили, чтобы пламя перекинулось на другие дома.

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По словам начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС России Алексея Машкина, детей, которые, увидев распространяющийся пожар, испугались и убежали, удалоьс найти, опросив очевидцев. Сейчас спасатели планируют передать материалы в отдел полиции по делам несовершеннолетних и прокуратуру. Как пояснил Машкин, несовершеннолетних детей нельзя привлечь к ответственности, но в отношении их родителей может быть возбуждено дело по статье 5.35 КОАП "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

"Кроме того, собственник сгоревшего дома имеет право подать в суд на родителей детей для возмещения ему материального ущерба", - приводит его слова пресс-служба ведомства.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
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