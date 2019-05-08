На Камчатке засняли редчайшую бабочку

В Камчатском крае сотрудники службы охраны Кроноцкого заповедника сфотографировали пяденицу Миддендорфа - бабочку, которую ранее человек встречал на Камчатке лишь однажды.

Как сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ, это лишь второй случай в истории, когда пяденица Миддендорфа (Leucobrephos middendorffi) была замечена на Камчатке.

До этого ее видели лишь в 1984 году на реке Щапина. Бабочку обнаружили на заснеженном берегу у истока реки Кроноцкой сотрудники службы охраны заповедника. Снимки они передали в научный отдел природного резервата.

"Эта бабочка достаточно маленькая - всего 2,8 см в размахе крыльев, - пояснила старший научный сотрудник ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Людмила Лобкова. - Для точного определения вида мы обратились в Институт биоразнообразия Дальнего Востока к специалисту по дальневосточным пяденицам Евгению Беляеву. Он сообщил, что перед нами очень редкий вид. Это необыкновенная удача - увидеть и сфотографировать его".

Бабочку Leucobrephos middendorffi назвали в честь русского путешественника и естествоиспытателя Александра Миддендорфа. Впервые этот вид был описан в 1858 году. В мировых коллекциях он практически отсутствует.

Справка "РГ"

Пяденица Leucobrephos middendorffi относится к семейству Geometridae (пяденицы) отряда Lepidoptera (чешуекрылые, или бабочки). Ареал в России: Европейский Северо-Восточный, Предбайкальский, Приморский и Южно-Якутский регионы.