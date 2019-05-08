Под Хабаровском обнаружены неизвестные петроглифы

В Хабаровском крае группа археологов при проведении полевых научно-исследовательских работ и мониторинга состояния сохранности памятников наскального искусства обнаружила новые древние изображения.

Об открытии сообщается на сайте КГБУ "Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры". Открытие было совершено в ходе совместной работы с группой ученых из Института археологии Российской академии наук.

Исследователи проверяли сохранность памятников наскального искусства "Петроглифы Сикачи-Аляна" и "Петроглифы Шереметьево". Впервые были применены новейшие технологии. В частности, ученые использовали беспилотные летательные аппараты, оснащенные приборами фотофиксации с кольцевой фотовспышкой и многоугловой теневой фотосъемки (RTI).

Это и технология фотограмметрии позволили не только детализировать ландшафт, но и уточнить взаимное расположение объектов, а также обнаружить ранее неизвестные петроглифы.

Пока известно лишь, что древние рисунки расположены на отдельно стоящих валунах. Ученым еще предстоит изучить их, в том числе датировать. Один из рисунков - так называемую личину - представят общественности после публикации в рецензируемом научном журнале.

Также сообщается, что исследовательская группа продолжит работу по созданию трехмерных моделей валунов с древними изображениями.