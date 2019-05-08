В амурском Белогорске в День Победы горожан накормят солдатской кашей

Шесть тысяч порций солдатской каши будут приготовлены военнослужащими Восточного военного округа (ВВО) в день празднования Победы в Великой Отечественной войне в Белогорске Амурской области. Об этом "РГ" сообщила пресс-служба ВВО.

Дело в том, что Белогорск не областной центр, но в нем расположен штаб амурского общевойскового объединения. И город входит в список городов России, где Парад Победы проходит с участием военной техники.

"Для приготовления шести тысяч порций каши военные развернут шесть полевых кухонь", - говорится в сообщении. Готовить угощение будут лучшие повара гарнизона, а угощать всех желающих в городском парке.

Для этого городские власти заготовили 270 килограммов гречки, 540 банок тушенки, 184 пачки маргарина, 4,5 килограмма соли и столько же чая. Кроме того, 360 булок хлеба, 25 килограммов лука и моркови, 45 килограммов сахара.