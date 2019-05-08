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08.05.2019 12:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Волге широкой, на Стрелке далекой...

Фронтовик поделился воспоминаниями о реке и впечатлениями от нее сегодняшней
Текст: Виктор Девицын (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 7857(97)
Геннадий Андреевич Кулаков родился и вырос в Сормове. Его детство пришлось на довоенные годы и прошло на берегу Волги - еще живой реки, не перегороженной множеством плотин. Он видел паводки, чуть не наполовину скрывавшие собор Александра Невского на Стрелке, заливавшие Нижневолжскую набережную и улицу Маяковского (ныне - Рождественская. - Прим. ред.) в Нижнем Новгороде, тогда еще Горьком. Отлично помнит Геннадий Андреевич и Волгу времен Великой Отечественной.
Геннадий Андреевич Кулаков: Нижний Новгород, к сожалению, не стал городом речников. Фото: Николай Нестеренко Геннадий Андреевич Кулаков: Нижний Новгород, к сожалению, не стал городом речников. Фото: Николай Нестеренко
Геннадий Андреевич Кулаков: Нижний Новгород, к сожалению, не стал городом речников. Фото: Николай Нестеренко

Пошел на "Баррикады"

Летом 1941-го, когда Гена окончил шесть классов, мобилизовали его отца - он погиб в 42-м под Ржевом. Маму отправили рыть окопы на подступах к городу. Старшую сестру призвали на фронт, а 16-летний брат работал мотористом на катере и мог быть мобилизован в любой момент. Подростку Гене предстояло самому определить свою судьбу.

Фото: Тагир Раджавов
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- Я пошел в Горьковский порт, поскольку ранее занимался в кружке "Юный    моряк" при ОСВОДе, - вспоминает Геннадий Кулаков. - Устроился на буксир "Баррикады", меня взяли рулевым. Водили баржи до Владимировки (ниже Волгограда примерно на 100 километров). Там грузили соль с озера Баскунчак и везли ее в Дзержинск. А там ее использовали для изготовления боеприпасов, снарядов для "катюш" и других артиллерийских орудий.

Ели пареную тыкву и рыбу

После нескольких рейсов буксир задержали в Сталинграде - тогда фашисты уже вышли на Волгу, а советские войска были еще далеко от города. Экипажу "Баррикад" сказали, что городу необходима помощь - людей надо переправить на левый берег Волги.

- Вместе с рабочими лесопильного завода спарили две баржи, из брусьев и досок соорудили настил, - рассказывает ветеран. - Получился паром, на котором перевозили людей и технику с центрального причала на левый берег Волги.

Фото: Предоставлено В. Н. Горелых/Пресс-служба МВД России по Свердловской области
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Суда Волжской военной флотилии, в состав которой кроме "Баррикад" включили еще 15 буксиров, переделанных в канонерские лодки, обеспечивали продовольствием и боеприпасами части 62-й армии. Она вместе с 64-й и 66-й армиями отражала натиск фашистских дивизий.

- Еды практически никакой не было, - вспоминает Геннадий Андреевич. - Питались главным образом пареной тыквой. Еще давали на месяц 600 граммов кукурузного хлеба - он разваливался прямо в руках. Дополнительным пайком стала рыба, всплывавшая после разрывов снарядов. Из нее мы варили уху.

Пригласил в кино, а привел в загс

Интересна история женитьбы Геннадия Андреевича. Находясь в отпуске в ноябре 1954 года, лейтенант Кулаков на Сормовском пятачке познакомился с Машей, студенткой мединститута. Тогда он с другом пригласил Машу и ее подругу в кино, но билетов не оказалось. Пришлось идти в ресторан "Плес"...

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Через два дня Геннадий, выполняя наказ своего генерала ("Лейтенант, тебе надо жениться, езжай в отпуск и найди хорошую девушку!"), сделал студентке предложение. Пару вне очереди зарегистрировали в Сормовском загсе. В апреле 1955 года Мария Васильевна прибыла в Германию, где служил муж, а в октябре 1955-го родила сына Юрия.

В следующем году семья вернулась в Горький, и вся последующая жизнь Геннадия Андреевича связана с Волгой.

На Стрелке были пробки из судов

По его словам, пароходов, теплоходов и катеров на Оке и Волге было что сейчас машин на дорогах.

- Речные трамвайчики доставляли людей с одного берега на другой, у многих горожан огороды были за Волгой - там выращивали картошку, капусту, - вспоминает Геннадий Андреевич. - На скоростных судах пассажиры могли доплыть хоть до Казани, хоть до Костромы. Баржи и сухогрузы сновали туда-сюда. А теперь... Волга какая-то чужая, словно мертвая. Несколько лет назад пытались было организовать речное сообщение между Автозаводом и центром города, но ничего не вышло - дорого. Автотранспорт отобрал у флота пассажиров. Нижний Новгород, к сожалению, не стал городом речников. Вышел как-то на Откос - глазу зацепиться не за что: ни одного теплохода. Нет движения. Все запущено, речные вокзалы превратились в торговые центры. Сердце щемит от такой картины.

Всему виной цивилизация и плотины

Как считает Геннадий Андреевич, цивилизация очень сильно навредила Волге. Отравляют ее сбросы, которых с каждым годом становится все больше.

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- Сейчас федеральная власть выделила миллиарды рублей на оздоровление реки. Надо заставить все промышленные предприятия построить очистные сооружения, - говорит он.

По мнению ветерана-речника, весомый вклад в умерщвление Волги внесли и плотины. Они превратили главную водную артерию европейской части страны в цепь водоемов со стоячей водой. А это пагубно сказалось не только на судоходстве, но и на ихтиофауне.

- Не так давно был в Астрахани. Обратил внимание на то, что вобла там стоит столько же, сколько и в Нижнем Новгороде, - рассказывает Геннадий Кулаков. - Там рыба должна быть в разы дешевле, чем в каких-то других городах. О чем это говорит? О том, что государство не уделяет внимания развитию рыбоводства. По сути, на Волге нет и государственного рыболовства. А ведь когда-то вобла входила в солдатский сухой паек, рыба в войну спасала от голода.

Досье "РГ"

Геннадий Андреевич Кулаков родился 10 июля 1928 года. С 1942 по 1949 год трудился на рядовых должностях на судах Верхне-Волжского речного пароходства. Затем до 1956 года служил в Советской армии. С 1956-го по 1967-й занимал руководящие должности на судах Волжского объединенного речного пароходства. В 1967-1988 годы - директор Горьковского детского речного пароходства (ДРП). С 1988 по 1998 год - капитан-наставник ДРП. На заслуженный отдых вышел 12 января 1998 года.

Награжден медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", юбилейными медалями Вооруженных сил СССР и в честь Победы, "300 лет Российскому флоту" и другими. Имеет звания заслуженного работника транспорта РСФСР, отличника народного просвещения, почетного работника речного флота, почетного ветерана Нижнего Новгорода, ветерана труда, заслуженного ветерана Нижегородской области.

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