Самарской молодежи расскажут о бизнесе на экскурсиях на предприятия

В Самарской области с 2019 года реализуется нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Одним из его направлений стал проект "Профессия - предприниматель", в рамках которого старшеклассникам и студентам рассказывают о тонкостях ведения бизнеса во время экскурсий на предприятия.

Во время экскурсий молодые люди погружаются в конкретный бизнес и получают ответы на интересующие вопросы от предпринимателя. Фото: Правительство Самарской области

Проект реализуется Фондом "Региональный центр развития предпринимательства Самарской области" при поддержке министерства экономического развития и инвестиций региона.

Напомним, что в четырех губернских городах - Самаре, Тольятти, Чапаевске и Сызрани - с 2015 года действует программа "Ты - предприниматель". Более 4000 человек успешно прошли обучение, открыли собственное дело и продолжают развивать свой бизнес.

Проект "Профессия - предприниматель" запущен в конце 2018 года. В регионе уже проведено 19 экскурсионных туров на предприятия, в них приняли участие более 330 человек. Проект развивается в двух направлениях: организация экскурсий для всех желающих, подавших заявку, и точечная работа с учебными заведениями, которые отправляют в тур на производство конкретную группу.

При посещении предприятий малого бизнеса героями экскурсий становятся молодые предприниматели, которые делятся опытом и рассказывают про становление своих проектов. На крупных и средних предприятиях экскурсии проводят мастера и специалисты, открывающие секреты производственной цепочки.

Встречи дают возможность участникам увидеть процесс формирования продукта бизнеса, посмотреть особенности реализации проекта, а также узнать, какие сложности могут быть на пути роста производства. Школьникам экскурсионные туры помогают определиться с профессией и узнать, как создается и развивается бизнес в регионе.

До конца 2019 года молодежь посетит еще как минимум 20 локаций. Проект способствует вовлечению в бизнес-среду молодых людей, формируя положительный образ малых и средних предпринимателей. Это уникальная возможность погрузиться в конкретный бизнес, посмотреть, как он устроен, задать интересующие вопросы основателю проекта и получить ответы.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отмечает интерес молодежи к мероприятиям по поляризации предпринимательства.

- Мы видим рост интереса к предпринимательству со стороны молодежи, это и активное участие в экскурсиях, и внимание к обучающим семинарам, которые проходят в рамках программы "Ты - предприниматель", - подчеркнул Дмитрий Богданов. - Наша задача заключается в популяризации бизнеса и всесторонней поддержке этих инициатив. Государство помогает молодым людям получить необходимые знания, показывает примеры успешного ведения бизнеса и возможности, которые открывает предпринимательская деятельность.

Проект "Профессия - предприниматель" открыт к сотрудничеству и ждет новых героев, которые хотят рассказать о своем бизнесе. Все новости программы "Ты - предприниматель" - на сайте molpred63.ru