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08.05.2019 00:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Долили после кражи

Суд арестовал виновных в загрязнении нефти
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск № 98(7856)

Вчера Следственный комитет РФ объявил о задержании четверых граждан, которых подозревают в сливе в нефтепровод "Дружба" "грязной" нефти.

Само уголовное дело ведет подразделение СК по Самарской области. А уголовное дело возбудили по материалам Управления "П" Службы экономической безопасности ФСБ России и УФСБ по Самарской области.

Фото: Егор Еремов/РИА Новости
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Уголовных статей в этом деле несколько, и первая из них очень редкая: статья 215.3 Уголовного кодекса РФ - "приведение в негодность нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в отношении магистрального трубопровода". Две следующие статьи, напротив, достаточно распространенные: статья 210 - "организация преступного сообщества и участие в нем" и статья 158 - "кража".

Про версию следствия, которая сейчас разрабатывается, корреспонденту "РГ" рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

- По версии следствия, с августа 2018 по апрель 2019 года шестеро подозреваемых, среди которых генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, являющиеся участниками преступного сообщества, совершили многократные хищения нефти на сумму не менее 1 миллиона рублей, - заявила представитель ведомства.

Фото: iStock
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По словам Светланы Петренко, в марте - апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ. То есть это была та самая "грязная" нефть с добавлением хлорсодержащих соединений.

Потом загрязненная нефть попала в нефтехранилище, расположенное в селе Лопатино Волжского района, а затем уже в систему магистрального трубопровода, в результате чего восемь резервуаров парка "Лопатино" "были приведены в непригодное для эксплуатации состояние".

Сейчас четверо подозреваемых арестованы Самарским районным судом до 29 июня. Сделано это по ходатайству следствия. Их отправили в СИЗО. В суде уточнили, что трое из арестованных уже обжаловали свои аресты.

Двое подозреваемых находятся в розыске.

Уголовных статей в деле несколько, и первая редкая - "приведение в негодность нефтепровода"

В Следственном комитете РФ корреспонденту "РГ" объяснили, что расследование этого уголовного дела продолжается, "устанавливаются все обстоятельства преступления". Но больше никаких подробностей в следственном ведомстве раскрывать не стали.

Единственное, что сказали, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Напомним, что проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - очень токсичным веществом с сильными коррозийными свойствами. Его используют как растворитель жиров и парафинов.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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