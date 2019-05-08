Новости

Кто разбрасывает саморезы на дорогах 10:12
На Алтае депутата будут судить за расправу над работником 10:09
В Белгороде самолет отменил взлет из-за задымления в салоне 10:07
В Самаре эвакуировали из отеля 42 человек из-за пожара 09:51
Поезд столкнулся с грузовиком на севере ФРГ, 20 человек пострадали 09:47
В Екатеринбурге началась массовая эвакуация крупных торговых центров 09:45
Немецкие СМИ: Дружба Германии с США "разбита вдребезги" 09:44
"Бессмертный полк" пройдет по 9 городам в Греции 09:38
Банк России отчитался об убытке за 2018 год 09:28
США сняли санкции с венесуэльского генерала-предателя 09:15
Арестованный японец планировал убить принца Хисахито копьем 09:14
Lexus тестирует обновленного близнеца Toyota Land Cruiser Prado 09:12
Из алмазного рудника из-за загазованности эвакуировали шахтеров 09:08
Украинский эксперт предложил установить на границе с РФ ядерные мины 08:35
Семь туристов погибли при сходе лавины в горах Алтая 08:31
Двое детей погибли в результате наезда машины в Японии 08:28
Тюменские студенты поборются за стипендию и престижную работу 08:24
Актер Мерзликин имитировал нарушение границы Украины 08:19
Популярную пищевую добавку запретили из-за фатального вреда здоровью 08:07
В Якутии раскрыт дерзкий грабеж шестилетней давности 08:01
В Японии число пострадавших детей при наезде автомобиля достигло 15 07:55
Врачи рассказали об опасности полоскания рта после чистки зубов 07:50
В амурском Белогорске в День Победы горожан накормят солдатской кашей 07:34
Депутат от Крыма сравнил с "хромыми утками" украинские МиГ-29 07:30
На Камчатке двое детей случайно подожгли дом пенсионера 06:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
08.05.2019 09:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре эвакуировали из отеля 42 человек из-за пожара

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самаре ликвидировали пожар в гостинице, пострадавших нет, было эвакуировано более 40 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Фото: moiseev.eugene/instagram.com
На Ставрополье число пострадавших при пожаре возросло до 17

Сигнал о пожаре поступил огнеборцам сегодня в 04 утра 06 минут по местному времени. Загорелась гостиница в Октябрьском районе Самары на улице Ново-Садовая, 3. Возгорание произошло на первом этаже. Пожару был присвоен повышенный ранг. Для ликвидации прибыло 25 единиц техники и 90 человек. Судя по фото, которое разместили на сайте ведомства, ЧП произошло в новом пятизвездочном отеле "7 авеню".

Пожарные быстро эвакуировали из гостиницы 42 человека, в том числе 32 проживающих. К пяти утра пожар был ликвидирован, площадь возгорания составила всего 30 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина ЧП устанавливается.

- В результате правильного и своевременного срабатывания пожарной сигнализации и системы пожаротушения гостиницы, пострадавших не было, - подчеркнул начальник ГУ МЧС России по региону Олег Бойко, который также лично выезжал на вызов.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Депутат от Крыма сравнил с "хромыми утками" украинские МиГ-29
Актер Мерзликин имитировал нарушение границы Украины
Поезд столкнулся с грузовиком на севере ФРГ, 20 человек пострадали
В Колорадо скончался один из раненых во время стрельбы школьников
Немецкие СМИ: Дружба Германии с США "разбита вдребезги"