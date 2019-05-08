В Самаре эвакуировали из отеля 42 человек из-за пожара

В Самаре ликвидировали пожар в гостинице, пострадавших нет, было эвакуировано более 40 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Сигнал о пожаре поступил огнеборцам сегодня в 04 утра 06 минут по местному времени. Загорелась гостиница в Октябрьском районе Самары на улице Ново-Садовая, 3. Возгорание произошло на первом этаже. Пожару был присвоен повышенный ранг. Для ликвидации прибыло 25 единиц техники и 90 человек. Судя по фото, которое разместили на сайте ведомства, ЧП произошло в новом пятизвездочном отеле "7 авеню".

Пожарные быстро эвакуировали из гостиницы 42 человека, в том числе 32 проживающих. К пяти утра пожар был ликвидирован, площадь возгорания составила всего 30 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина ЧП устанавливается.

- В результате правильного и своевременного срабатывания пожарной сигнализации и системы пожаротушения гостиницы, пострадавших не было, - подчеркнул начальник ГУ МЧС России по региону Олег Бойко, который также лично выезжал на вызов.