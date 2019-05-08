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08.05.2019 15:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре при пожаре на дебаркадере погиб человек

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самаре один человек погиб и еще двое госпитализированы из-за пожара на дебаркадере и двух судах. Об этом сообщил в среду начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

Фото: Пресс-служба МЧС по Курганской области
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Глава ведомства уточнил, что, по предварительной версии, человек утонул во время пожара.  Сейчас на место ЧП уже прибыли водолазы, чтобы найти погибшего. Еще двое пострадавших мужчин, как уже сообщала "РГ", госпитализированы в городскую больницу имени Пирогова.

Также Олег Бойко рассказал о предварительных причинах пожара. По его словам, хлопок, который слышали очевидцы, мог быть взрывом газового баллона на маломерном судне. Сейчас оно затонуло. Точную причину установят после того, как судно поднимут. Испытательная пожарная лаборатория уже прибыла на место.

Напомним, сообщение о пожаре напротив дома №28 по улице Белорусская Самары поступило в 12 часов 36 минут по местному времени в среду. Загорелись дебаркадер и два плавательных средства.

Как сообщается на сайте ГУ МСЧ по региону, пожар ликвидирован в 15 часов 43 минуты.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
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