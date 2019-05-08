В Саратовской области приставы нашли должницу, заказав хинкали

Жительнице Саратовской области, скрывавшейся от судебных приставов, пришлось выплатить долг, после того как по заказу клиентки она доставила хинкали. Покупателями, которые заказали еду, оказались судебные приставы.

Как сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Саратовской области, сотрудники ведомства разыскали должницу необычным способом.

Женщина должна была по решению суда оплатить 40 тысяч рублей материального ущерба, который причинила, совершив ДТП. Однако добровольно выплачивать деньги она не хотела, и, видимо, надеялась, что найти ее не смогут. По адресу, где была зарегистрирована саратовчанка, она не появлялась. Через родственников женщину пытались вызвать в отдел ФССП, однако она на прием не пришла, хотя после этого и погасила часть долга.

В то же время сотрудникам федеральной службы стало известно, что женщина готовит хинкали на продажу и самостоятельно развозит заказы. Судебный пристав в рамках исполнительного производства вынес постановление о принудительном приводе должницы. По телефону, который предпринимательница указала в соцсетях, ей позвонили и оформили заказ. Когда женщина привезла блюдо, вместо клиентов, желавших отведать хинкали, ее встретила судебный пристав. Должницу доставили в отдел ФССП, где женщина полностью оплатила свой долг.