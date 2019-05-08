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08.05.2019 14:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ветеранам вручили первые юбилейные медали в честь 550-летия Чебоксар

Текст: Петров Евгений
Несмотря на то, что в столице Чувашии на сегодня проживает около 240 участников и инвалидов войны, городские власти решили отметить юбилейными медалями десятерых ветеранов. Это именно те люди, чья жизнь тесно связана с Чебоксарами.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Вернувшись с фронта, они работали на чебоксарских предприятиях, внося свой вклад в развитие города, который на сегодня разросся до процветающей полумиллионной столицы региона.

Один из героев - Нил Морозов. Он более 10 лет работал юристом в проектно-конструкторских организациях, еще 20 лет преподавал юриспруденцию.

Ветеран стоял у истоков создания Музея воинской славы.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Еще один награжденный участник ВОВ - Григорий Охотников - заслуженный строитель Чувашии.

Ветеран принимал участие в возведении памятника Василию Чапаеву, в строительстве жилых домов, Чебоксарского агрегатного завода, ЗЭиМ и других предприятий.

Третий фронтовик, отмеченный медалью за вклад в развитие города - Александр Рыбаков, более 40 лет проработавший на Чебоксарском электроаппаратном заводе.

- Спасибо за все, что вы сделали, спасибо за Победу, за строительство и восстановление нашего города, за активное участие в патриотическом воспитании, - обратился к ветеранам глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Получить памятную медаль в честь юбилея города еще предстоит ветеранам Дмитрию Егорову, Александру Зимину, Импатию Ильину, Петру Кольцову, Георгию Савинову, Анне Саенко и Анатолию Сергееву.

Общество Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Чебоксары 550
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