Сегодня на вятском рынке пассажирских перевозок работает кто попало, отбирая клиентов у официальных перевозчиков и сбивая цены на услуги.

- Вызываю такси, и, представляешь, приезжает машина, у которой дверь веревочкой подвязана, - с негодованием рассказывает знакомый. - Не багажник, а именно пассажирская дверь. Ну, я его послал, конечно. Он давай деньги за вызов требовать. Я сказал, что сейчас в ГАИ позвоню. Подействовало - смотался. Вызвал машину по другому телефону, так опять двадцать минут ждал...

Беглый опрос знакомых на тему такси показал, что сегодня в этой сфере буквально "кто сел за руль, тот и таксист". Самого меня долгое время удивлял пожилой мужчина, на машине которого с ночного поезда я несколько раз добирался до дома. Я даже внимания не обращал, что езжу на одной и той же машине, пока он мне сам как-то раз не сказал: "Я вас уже третий раз ночью везу".

Разговорились. Оказалось, что за рулем - отставной военный. Пенсия неплохая, но дома сидеть неохота, вот и таксует, как он говорит, "для удовольствия". Причем нечасто и лишь ночью, чтобы не составлять конкуренцию официальным перевозчикам. Пьяных не возит - "только приличных пассажиров" (приятно, что и меня причислил к этому числу). Никаких диспетчеров и интернет-служб такси с аргументом: "Я "светиться" не хочу".

Как показали рейды по выявлению нелегальных такси, в которые сейчас регулярно отправляются представители регионального министерства транспорта совместно с налоговиками и сотрудниками ГИБДД, такого же мнения до сих пор придерживаются многие "извозчики". Вот и в ходе последней контрольной закупки нашелся бомбила, который работал без официальной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и без лицензии. А всего в этом году подобные рейды вывели из тени 26 нелегалов - практически каждый пятый (проверено более 120 машин), подвизающийся на рынке услуг такси, работает не по правилам. Общая сумма штрафов составила 62 тысячи рублей. Это что касается легковых такси.

Кроме того, власти Вятки сейчас пытаются навести порядок и в сфере автобусных пассажирских перевозок. Здесь тоже проходят рейды по пресечению деятельности нелегалов. Так, по информации территориального отдела госавтодорнадзора по Кировской области, за прошлый год и первый квартал 2019-го на водителей таких "левых маршруток" составлен 191 административный материал, наложены штрафы на 2,2 миллиона рублей.

Нелегалы, как считают в правительстве области, не только скрываются в тени, но и способствуют исчезновению официальных перевозчиков. Забирая пассажиров прямо "из-под носа" рейсового автобуса, они отнимают выручку у официальных перевозчиков. Их маршруты становятся нерентабельными и постепенно сходят с карты области. В результате множество населенных пунктов вообще осталось без регулярного автобусного сообщения с Кировом или райцентром.

Видимо, отчаявшись бороться с этим явлением, областные власти решились на крайнюю меру. Они выпустили постановление, которое запрещает "перевозчикам по заказу" забирать пассажиров более трех раз в месяц (то есть регулярно) практически везде, где проходят маршруты регулярных перевозчиков. Список, откуда нельзя брать пассажиров, весьма широк. Это территории радиусом в один километр возле автовокзалов и автостанций, разворотные кольца автобусов в начале и конце маршрута, различные площади населенных пунктов (привокзальные, театральные, у общественных зданий и спортивных сооружений), парковки. Под запрет попали также все дороги (как в населенных пунктах, так и межмуниципальные и межрегиональные), по которым проложены регулярные маршруты.

Как сообщили "РГ" в региональном минтрансе, данное постановление принято "в целях создания условий для беспрепятственного осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории Кировской области".

Мнение

Ян Чеботарев, юрист:

- Таким образом фактически вне закона ставится весь парк частных пассажирских перевозок в области. По поводу чего от имени компании-перевозчика, работающей по заказу, готовится иск в суд. Основания для этого есть, поскольку постановление противоречит федеральному законодательству.