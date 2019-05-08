Две трети красноярских автотрасс станут безопасными

До конца 2019-го красноярцам предстоит привести в порядок 450 километров автомобильных трасс. Более двух миллиардов рублей на эти цели будет направлено в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", 1,6 миллиарда - из краевого бюджета.

Часть средств, выделенных на ремонт 280 километров региональных дорог, получит Красноярск. Около одного миллиарда рублей помогут кардинально обновить пути сообщения в других муниципалитетах.

Кроме того, в этом году в регионе намерены реализовать сразу несколько капиталоемких проектов, в том числе завершить реконструкцию автодороги Красноярск - Солонцы. Объезд участка, на котором будут организованы ливневая канализация и пешеходный переход, уже обустроен. К осени здесь возобновится движение транспорта. Благоустройство территории намечено на следующий строительный сезон.

Объездную дорогу в сторону Северного шоссе также модернизируют. По расчетам краевых властей, это избавит от постоянных пробок, особенно в летние вечера, когда горожане стремятся выехать из душного мегаполиса.

Затраты на расширение магистрали составят 800 миллионов рублей, зато ее пропускная способность удвоится.

Капремонты ждут проспект Молодежный в микрорайоне Солнечный и улицу Ястынскую, на которой возросла аварийность и снизалась скорость транспорта. Проектировщики не сомневаются: разделительная полоса снимет излишнее напряжение, повысит безопасность.

Наконец, после завершения второго этапа реконструкции улицы Волочаевской можно будет открыть полноценное движение по четвертому мосту через Енисей.

Основной заботой дорожников за пределами Красноярска станет Северо-Енисейское направление. Один из отрезков дороги, регулярно размывавшийся в период распутицы, в прошлом году привели в порядок. Теперь капитально отремонтируют еще три участка общей протяженностью 19 километров.

- Наращивание объемов финансирования в рамках нацпроекта позволит к 2024 году довести до нормативного состояния 85 процентов дорог Красноярской агломерации и 67 процентов региональных автомобильных путей, что значительно выше среднероссийских показателей, - пояснил "РГ" министр транспорта края Константин Димитров.

Справка "РГ"

Согласно данным Росстата, по плотности сети автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (6,04 километра на тысячу квадратных метров территории) Красноярский край находится на 79-м месте в России. Это самый низкий показатель в СФО. Например, в Бурятии плотность сети выше в 3,3, а в Алтайском крае - в 20,4 раза.