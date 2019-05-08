Две трети красноярских автотрасс станут безопасными

Новости

В Красноярске у мужчины изъяли 13 тысяч драгоценных камней 10:12
Кто разбрасывает саморезы на дорогах 10:12
На Алтае депутата будут судить за расправу над работником 10:09
В Белгороде самолет отменил взлет из-за задымления в салоне 10:07
В Самаре эвакуировали из отеля 42 человек из-за пожара 09:51
Поезд столкнулся с грузовиком на севере ФРГ, 20 человек пострадали 09:47
В Екатеринбурге началась массовая эвакуация крупных торговых центров 09:45
Немецкие СМИ: Дружба Германии с США "разбита вдребезги" 09:44
"Бессмертный полк" пройдет по 9 городам в Греции 09:38
Банк России отчитался об убытке за 2018 год 09:28
США сняли санкции с венесуэльского генерала-предателя 09:15
Арестованный японец планировал убить принца Хисахито копьем 09:14
Lexus тестирует обновленного близнеца Toyota Land Cruiser Prado 09:12
Из алмазного рудника из-за загазованности эвакуировали шахтеров 09:08
Украинский эксперт предложил установить на границе с РФ ядерные мины 08:35
Семь туристов погибли при сходе лавины в горах Алтая 08:31
Двое детей погибли в результате наезда машины в Японии 08:28
Тюменские студенты поборются за стипендию и престижную работу 08:24
Актер Мерзликин имитировал нарушение границы Украины 08:19
Популярную пищевую добавку запретили из-за фатального вреда здоровью 08:07
В Якутии раскрыт дерзкий грабеж шестилетней давности 08:01
В Японии число пострадавших детей при наезде автомобиля достигло 15 07:55
Врачи рассказали об опасности полоскания рта после чистки зубов 07:50
В амурском Белогорске в День Победы горожан накормят солдатской кашей 07:34
Депутат от Крыма сравнил с "хромыми утками" украинские МиГ-29 07:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
08.05.2019 09:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Дороги вместо направлений

Две трети красноярских автотрасс станут безопасными
Текст: Дмитрий Мальков
Российская газета - Экономика Сибири № 98(7856)
До конца 2019-го красноярцам предстоит привести в порядок 450 километров автомобильных трасс. Более двух миллиардов рублей на эти цели будет направлено в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", 1,6 миллиарда - из краевого бюджета.

Часть средств, выделенных на ремонт 280 километров региональных дорог, получит Красноярск. Около одного миллиарда рублей помогут кардинально обновить пути сообщения в других муниципалитетах.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
В России платных дорог станет в два раза больше

Кроме того, в этом году в регионе намерены реализовать сразу несколько капиталоемких проектов, в том числе завершить реконструкцию автодороги Красноярск - Солонцы. Объезд участка, на котором будут организованы ливневая канализация и пешеходный переход, уже обустроен. К осени здесь возобновится движение транспорта. Благоустройство территории намечено на следующий строительный сезон.

Объездную дорогу в сторону Северного шоссе также модернизируют. По расчетам краевых властей, это избавит от постоянных пробок, особенно в летние вечера, когда горожане стремятся выехать из душного мегаполиса.
Затраты на расширение магистрали составят 800 миллионов рублей, зато ее пропускная способность удвоится.

Капремонты ждут проспект Молодежный в микрорайоне Солнечный и улицу Ястынскую, на которой возросла аварийность и снизалась скорость транспорта. Проектировщики не сомневаются: разделительная полоса снимет излишнее напряжение, повысит безопасность.
Наконец, после завершения второго этапа реконструкции улицы Волочаевской можно будет открыть полноценное движение по четвертому мосту через Енисей.

Основной заботой дорожников за пределами Красноярска станет Северо-Енисейское направление. Один из отрезков дороги, регулярно размывавшийся в период распутицы, в прошлом году привели в порядок. Теперь капитально отремонтируют еще три участка общей протяженностью 19 километров.

- Наращивание объемов финансирования в рамках нацпроекта позволит к 2024 году довести до нормативного состояния 85 процентов дорог Красноярской агломерации и 67 процентов региональных автомобильных путей, что значительно выше среднероссийских показателей, - пояснил "РГ" министр транспорта края Константин Димитров.

Справка "РГ"

Согласно данным Росстата, по плотности сети автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (6,04 километра на тысячу квадратных метров территории) Красноярский край находится на 79-м месте в России. Это самый низкий показатель в СФО. Например, в Бурятии плотность сети выше в 3,3, а в Алтайском крае - в 20,4 раза.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Депутат от Крыма сравнил с "хромыми утками" украинские МиГ-29
Актер Мерзликин имитировал нарушение границы Украины
Поезд столкнулся с грузовиком на севере ФРГ, 20 человек пострадали
В Колорадо скончался один из раненых во время стрельбы школьников
Немецкие СМИ: Дружба Германии с США "разбита вдребезги"