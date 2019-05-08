Турпоток в Алтайский край не снижается, а объем туристических услуг по итогам прошлого года вырос на двенадцать процентов. Представители отрасли утверждают, что число отдыхающих на популярных курортах региона можно удвоить. Однако реализации планов мешают серьезные проблемы.

- Развитие туризма сдерживают низкая транспортная доступность, высокая стоимость авиаперелетов из европейской части страны, выраженная сезонность отрасли и недостаточная известность турпродукта Алтайского края на международном рынке, - уверен начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Власти пытаются решать эти проблемы с помощью краевой программы развития туризма с ежегодным финансированием в 80-85 миллионов рублей. Между тем в Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) полагают, что бюджетные средства расходуются не всегда эффективно.

- Краевая программа предусматривает поддержку малого бизнеса, но большинство компаний и туроператоров не могут ею воспользоваться, поскольку не имеют основных фондов, - пояснила председатель АРАТ Александра Томашевич. - Хорошим подспорьем стала компенсация части затрат на участие в международных и всероссийских выставках. Однако региону нужно активнее продвигать свой туристский бренд в сети интернет, участвовать в международных проектах - таких как Великий шелковый путь. Это позволит выйти на междугородный рынок туруслуг.

Повысить доступность региона для туристов в АРАТ предлагают за счет субсидирования перелетов из европейской части страны. По мнению участников рынка, это повысит туристическую конкурентоспособность Алтайского края и поможет нивелировать фактор сезонности. Региональные власти уже несколько лет добиваются субсидирования перелетов из средств федерального бюджета, но пока оно распространялось только на рейсы из сибирских регионов.

Представители санаторно-курортного бизнеса уверены, что можно использовать средства курортного сбора для продвижения бренда Алтайского края и создания специализированного интернет-портала.

- Сегодня в регионе действует 42 санаторно-курортных организации на 8,8 тысячи мест, и более пяти тысяч из них приходится на Белокуриху, - отметил замруководителя одного из крупнейших санаторно-курортных комплексов края Олег Акимов. - Спрос на эти услуги есть. Но у нас в основном отдыхают сибиряки - из Красноярска, Иркутска, Новосибирска, Кемерова. Практически нет туристов из европейской части России. Это проблема узнаваемости и доставки - перелет порой стоит дороже отдыха. Семьдесят процентов отдыхающих в Белокурихе - пенсионеры и люди предпенсионного возраста. Чтобы привлечь молодежь на курорт, нужно развивать спортивный, познавательный туризм, активный отдых. Поэтому мы и инициировали проект "Белокуриха-2".

Якорный инвестор вложил в строительство нового курорта более миллиарда рублей, а вот другие участники проекта пока неактивно возводят туристические объекты, ожидая создания инфраструктуры. Региональные власти обещают в этом сезоне завершить строительство инфраструктурных объектов в Белокурихе-2.

"Но сегодня на рубль госинвестиций мы не получаем обещанного объема частных вливаний. Может получиться так, что государство свои обязательства выполнило и создало инфраструктуру, а инвесторы так и не начали осваивать новую площадку. Нужна отдача и со стороны бизнеса", - подчеркнул губернатор края Виктор Томенко.

Напомним, что для проекта "Белокуриха-2" до 2018 года была предусмотрена федеральная поддержка по программе развития внутреннего и въездного туризма в РФ. Сейчас такой программы нет, поэтому инвесторы предложили краевым властям принять региональную программу развития санаторно-курортного отдыха либо прописать его поддержку в действующей краевой программе развития туризма.

Увеличить объемы господдержки просят и сельские предприниматели, занимающиеся туризмом. Сегодня в регионе официально действует около 180 гостевых "зеленых" домов. Для многих сел, где нет работодателей, это решение проблемы самозанятости.

- Нужна помощь начинающим предпринимателям, которые приходят в сельский туризм, - убеждена владелица сельского гостевого комплекса Лариса Пастушкова. - В 2009 году такая поддержка составляла всего пятнадцать тысяч рублей, а сейчас сельские гостевые дома могут привлечь до 150 тысяч рублей на субсидирование части затрат. Но общий фонд невелик - в краевом бюджете на эти цели заложен миллион рублей. А надо больше, ведь желающие развивать сельский туризм в крае есть.

Еще одной проблемой, тормозящей развитие отрасли, участники рынка называют нелегальный бизнес. По мнению председателя АРАТ Александры Томашевич, нужно снизить недобросовестную конкуренцию за счет вывода из тени предпринимателей и компаний, работающих вне правового поля.

- В Барнауле сегодня около трехсот квартир владельцы сдают посуточно - фактически это незаконное занятие гостиничным бизнесом без уплаты налогов, применения коммерческих тарифов на коммунальные услуги, - поясняет председатель совета директоров гостиниц Барнаула Сергей Воронов. - С нелегалами трудно конкурировать. Хотя за последние десять лет количество официальных средств размещения в городе увеличилось с 32 до 170 - в основном за счет мини-гостиниц, хостелов. Крупные сетевые отельеры к нам не идут, потому что среднегодовая загрузка составляет всего около сорока процентов. Сетевым отелям нужно больше, чтобы окупать бизнес. Да и средний уровень цен у нас - полторы тысячи рублей в сутки за номер.

По мнению местных отельеров, введение нового гостиничного сбора, который, по аналогии с курортным, должен пойти на развитие инфраструктуры, сыграет на руку нелегалам.

- Ведь сегодня господдержки гостиничного бизнеса практически нет. Есть высокие налоги, тарифы, процентные ставки по кредитам. А если введут гостиничный сбор, то это только оттолкнет постояльцев, и они пойдут снимать более дешевые комнаты у неофициалов, - прогнозирует Сергей Воронов.

Чтобы наладить прямой диалог с участниками туристического рынка, в регионе планируют создать единый совещательный орган по вопросам развития туризма.

Справка РГ

В 2018 году в Алтайском крае объем услуг, предоставленный турфирмами, санаторно-курортными организациями и гостиницами, составил 4,3 миллиарда рублей, что на двенадцать процентов больше, чем годом ранее. В отрасли работает более тысячи организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства, занято 13,6 тысячи человек.