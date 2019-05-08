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08.05.2019 08:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Прорубить русло

На Алтае ищут пути повышения всесезонной туристической конкурентоспособности региона
Текст: Татьяна Кузнецова
Российская газета - Экономика Сибири № 98(7856)
Турпоток в Алтайский край не снижается, а объем туристических услуг по итогам прошлого года вырос на двенадцать процентов. Представители отрасли утверждают, что число отдыхающих на популярных курортах региона можно удвоить. Однако реализации планов мешают серьезные проблемы.
По мнению экспертов, туристическому Алтаю нужны новые символы. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости По мнению экспертов, туристическому Алтаю нужны новые символы. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
По мнению экспертов, туристическому Алтаю нужны новые символы. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Зауралье начнут развивать гастрономический и аграрный туризм

- Развитие туризма сдерживают низкая транспортная доступность, высокая стоимость авиаперелетов из европейской части страны, выраженная сезонность отрасли и недостаточная известность турпродукта Алтайского края на международном рынке, - уверен начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Власти пытаются решать эти проблемы с помощью краевой программы развития туризма с ежегодным финансированием в 80-85 миллионов рублей. Между тем в Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) полагают, что бюджетные средства расходуются не всегда эффективно.

- Краевая программа предусматривает поддержку малого бизнеса, но большинство компаний и туроператоров не могут ею воспользоваться, поскольку не имеют основных фондов, - пояснила председатель АРАТ Александра Томашевич. - Хорошим подспорьем стала компенсация части затрат на участие в международных и всероссийских выставках. Однако региону нужно активнее продвигать свой туристский бренд в сети интернет, участвовать в международных проектах - таких как Великий шелковый путь. Это позволит выйти на междугородный рынок туруслуг.

Повысить доступность региона для туристов в АРАТ предлагают за счет субсидирования перелетов из европейской части страны. По мнению участников рынка, это повысит туристическую конкурентоспособность Алтайского края и поможет нивелировать фактор сезонности. Региональные власти уже несколько лет добиваются субсидирования перелетов из средств федерального бюджета, но пока оно распространялось только на рейсы из сибирских регионов.

Представители санаторно-курортного бизнеса уверены, что можно использовать средства курортного сбора для продвижения бренда Алтайского края и создания специализированного интернет-портала.

- Сегодня в регионе действует 42 санаторно-курортных организации на 8,8 тысячи мест, и более пяти тысяч из них приходится на Белокуриху, - отметил замруководителя одного из крупнейших санаторно-курортных комплексов края Олег Акимов. - Спрос на эти услуги есть. Но у нас в основном отдыхают сибиряки - из Красноярска, Иркутска, Новосибирска, Кемерова. Практически нет туристов из европейской части России. Это проблема узнаваемости и доставки - перелет порой стоит дороже отдыха. Семьдесят процентов отдыхающих в Белокурихе - пенсионеры и люди предпенсионного возраста. Чтобы привлечь молодежь на курорт, нужно развивать спортивный, познавательный туризм, активный отдых. Поэтому мы и инициировали проект "Белокуриха-2".

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
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Якорный инвестор вложил в строительство нового курорта более миллиарда рублей, а вот другие участники проекта пока неактивно возводят туристические объекты, ожидая создания инфраструктуры. Региональные власти обещают в этом сезоне завершить строительство инфраструктурных объектов в Белокурихе-2.

"Но сегодня на рубль госинвестиций мы не получаем обещанного объема частных вливаний. Может получиться так, что государство свои обязательства выполнило и создало инфраструктуру, а инвесторы так и не начали осваивать новую площадку. Нужна отдача и со стороны бизнеса", - подчеркнул губернатор края Виктор Томенко.

Напомним, что для проекта "Белокуриха-2" до 2018 года была предусмотрена федеральная поддержка по программе развития внутреннего и въездного туризма в РФ. Сейчас такой программы нет, поэтому инвесторы предложили краевым властям принять региональную программу развития санаторно-курортного отдыха либо прописать его поддержку в действующей краевой программе развития туризма.

Увеличить объемы господдержки просят и сельские предприниматели, занимающиеся туризмом. Сегодня в регионе официально действует около 180 гостевых "зеленых" домов. Для многих сел, где нет работодателей, это решение проблемы самозанятости.

- Нужна помощь начинающим предпринимателям, которые приходят в сельский туризм, - убеждена владелица сельского гостевого комплекса Лариса Пастушкова. - В 2009 году такая поддержка составляла всего пятнадцать тысяч рублей, а сейчас сельские гостевые дома могут привлечь до 150 тысяч рублей на субсидирование части затрат. Но общий фонд невелик - в краевом бюджете на эти цели заложен миллион рублей. А надо больше, ведь желающие развивать сельский туризм в крае есть.

Еще одной проблемой, тормозящей развитие отрасли, участники рынка называют нелегальный бизнес. По мнению председателя АРАТ Александры Томашевич, нужно снизить недобросовестную конкуренцию за счет вывода из тени предпринимателей и компаний, работающих вне правового поля.

- В Барнауле сегодня около трехсот квартир владельцы сдают посуточно - фактически это незаконное занятие гостиничным бизнесом без уплаты налогов, применения коммерческих тарифов на коммунальные услуги, - поясняет председатель совета директоров гостиниц Барнаула Сергей Воронов. - С нелегалами трудно конкурировать. Хотя за последние десять лет количество официальных средств размещения в городе увеличилось с 32 до 170 - в основном за счет мини-гостиниц, хостелов. Крупные сетевые отельеры к нам не идут, потому что среднегодовая загрузка составляет всего около сорока процентов. Сетевым отелям нужно больше, чтобы окупать бизнес. Да и средний уровень цен у нас - полторы тысячи рублей в сутки за номер.

Фото: Алексей Михайлов/РГ
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По мнению местных отельеров, введение нового гостиничного сбора, который, по аналогии с курортным, должен пойти на развитие инфраструктуры, сыграет на руку нелегалам.

- Ведь сегодня господдержки гостиничного бизнеса практически нет. Есть высокие налоги, тарифы, процентные ставки по кредитам. А если введут гостиничный сбор, то это только оттолкнет постояльцев, и они пойдут снимать более дешевые комнаты у неофициалов, - прогнозирует Сергей Воронов.

Чтобы наладить прямой диалог с участниками туристического рынка, в регионе планируют создать единый совещательный орган по вопросам развития туризма.

Справка РГ

В 2018 году в Алтайском крае объем услуг, предоставленный турфирмами, санаторно-курортными организациями и гостиницами, составил 4,3 миллиарда рублей, что на двенадцать процентов больше, чем годом ранее. В отрасли работает более тысячи организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства, занято 13,6 тысячи человек.

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