Томь-Усинская ГРЭС вошла по итогам конкурсного отбора в федеральную программу модернизации тепловых электростанций (ДПМ-2). Крупнейшая станция Сибирской генерирующей компании (СГК) в Кузбассе, работающая на местном угле, доказала свою востребованность на рынке макрорегиона, производственную эффективность и экологичность по итогам реализации инвестиционной программы ДПМ-1.

На Томь-Усинской ГРЭС в рамках этой программы, охватившей более 130 российских объектов генерации, семь из которых находятся в Кузбассе, в 2014 году обновили 4-й и 5-й энергоблоки. После реконструкции установленная мощность станции увеличилась на 45,4 МВт (до 1345,4 МВт). Примечательно, что обе новые турбины изготовило российское предприятие - "Силовые машины" из Санкт-Петербурга. В 2018 году коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) блока № 4 Томь-Усинской ГРЭС составил 56 процентов, блока № 5 - 53 процента. Для сравнения: КИУМ для нового оборудования угольной генерации Сибири в этот период равнялся 48 процентам, а для модернизируемого - 38. А ведь, помимо Томь-Усинской ГРЭС, в Кузбассе реконструировали еще ряд объектов: построили два энергоблока на Беловской ГРЭС, два - на ГТЭС "Новокузнецкая" и один на Ново-Кемеровской ТЭЦ. Суммарная установленная мощность всех семи новых энергоблоков превысила 1 100 МВт. С учетом выведенных из эксплуатации агрегатов чистый прирост мощности кузбасских теплоэлектростанций СГК по итогам реализации инвестпроектов составил более 540 МВт.

При этом востребованность четырех модернизированных энергоблоков генерирующей компании в 2018 году обогнала среднесибирские показатели. Чего не скажешь об угольных энергоблоках, построенных в рамках ДПМ-1 в европейской части страны и на Урале, где оптовым рынком гораздо более востребована газовая генерация.

Таким образом (и это подтверждают оценки Некоммерческого партнерства "Совет рынка"), в Сибири именно новые и модернизированные энергоблоки, работающие на угле, показали максимальный КИУМ. Тогда как для объектов газовой генерации, созданных в макрорегионе с нуля, этот показатель не превысил и девяти процентов. Эксперты подчеркивают: все дело в низкой себестоимости производства электроэнергии, обусловленной коротким плечом доставки твердого топлива.

Об остроте логистических проблем, связанных с непредсказуемостью железнодорожных тарифов, упомянул в начале года на первом съезде угольщиков в Новокузнецке замминистра энергетики России Анатолий Яновский. По его словам, из-за незапланированного роста тарифов значительное количество угольных предприятий оказалось в зоне риска с точки зрения себестоимости продукции. Но использование угля в качестве топлива на местах его добычи, в Сибири, с применением передовых технологий - это ответ на будущие и отчасти уже современные вызовы, связанные с межтопливной конкуренцией.

- Конкуренция технологий - существенная проблема, поскольку газ считается более экологичным и эффективным топливом, и развитые страны стараются перейти к его использованию, попутно создавая "зеленую" энергетику. Но в развивающихся странах сегодня более 50 процентов энергобаланса приходится на уголь, - отмечает директор отдела повышения эффективности бизнеса компании Ernst&Young Денис Бурак. - А в долгосрочной перспективе первое, чему необходимо уделить внимание, - экологические аспекты. Тем более что со временем технологические требования будут только возрастать.

Между тем наилучшие доступные технические решения, которые использовались при модернизации оборудования кузбасских объектов генерации СГК, в частности, Томь-Усинской ГРЭС, уже позволили сократить удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии (на 5,3 грамма на один кВтч, в среднем на 49 тысяч тонн угля в год), а также выбросы в атмосферу. И здесь уместно вспомнить, что снизить выбросы вдвое еще несколько лет назад позволил перевод кемеровских станций СГК с углей марки СС на марку Д.

По итогам первого конкурсного отбора Томь-Усинская ГРЭС СГК вошла в программу ДПМ-2 в числе тридцати проектов суммарной установленной мощностью 8 610 МВт. На новом этапе модернизации предстоит комплексная замена генератора, пароперегревателя и элементов котлоагрегата. Кроме того, планируется построить градирню и циркуляционную насосную станцию, обновить золоотвал, увеличив его емкость. К выдаче мощности на модернизированном оборудовании Томь-Усинская ГРЭС должна приступить к началу 2023 года.

Но у Сибирской генерирующей компании есть и дополнительные предложения, связанные с модернизацией теплоэлектростанций Кузбасса. Возможно, какие-то из них войдут во второй этап ДПМ-2.

Прямая речь

Кирилл Молодцов, помощник руководителя администрации президента РФ:

- Настало время максимально четко сформулировать приоритеты угольной либо газовой генерации, исходя в том числе из географических особенностей и перспектив развития конкретных территорий. Кузбасс, географический центр России, имеет большие запасы угля, развитую инфраструктуру для его добычи и использования, в том числе в качестве топлива. Чтобы обеспечить качественные и стабильные поставки доступной по цене энергии потребителям, требуются определенные меры - как со стороны генерирующих компаний, так и со стороны властей.