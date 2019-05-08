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07.05.2019 21:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Лесные пожары подошли к населенным пунктам Иркутской области

Текст: Екатерина Дементьева

Сразу три крупных пожара угрожают поселкам Иркутской области. Днем 7 мая был зафиксирован сильный пожар вдоль федеральной трассы Р-255 "Сибирь" между Иркутском и Ангарском. По предварительным данным, он возник на муниципальных землях и перешел на земли лесного фонда. На тушение было отправлено пять пожарных машин и более 30 человек. Однако к полуночи с огнем справиться не удалось. Сильный ветер раздул огонь и погнал его широкой полосой в сторону Иркутска. По последней информации, сотрудники лесоохраны сдерживают огонь в районе Малой Еланки, Также огонь близок к деревням Лыловщина и Ширяево Иркутского района. ТАСС со ссылкой на областное Министерство лесного комплекса сообщает, что наиболее вероятной причиной пожара были умышленные поджоги.

Фото: Сергей Савостьянов.
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Идет эвакуация жителей из деревни Большое Голоустное на берегу Байкала в 110 километрах от областного центра. Как сообщают очевидцы, к ней подошел самый крупный пожар, охвативший свыше тысячи гектаров леса. Сюда направлены несколько автобусов, вывезенных жителей будут размещать в школе соседнего поселка Малое Голоустное. В районе возгорания находится еще несколько деревень.

Еще один крупный пожар вблизи населенного пункта сегодня зафиксирован в Баяндаевском районе Иркутской области. В Боханском районе, вблизи поселка Тараса, действует пожар на площади более 2 тысяч гектаров, в Зиминском районе у деревни Нагишкина лесной пожар локализован на площади 2500 гектаров.

В общей сложности, по данным ГУ МЧС по региону, площадь пожаров в Иркутской области за сутки увеличилась почти втрое - до семи тысяч гектаров. Лес горит в девяти районах. По словам главы МЧС Валентина Нелюбова, сложная обстановка сложилась из-за недостатка сил для тушения и бездействия муниципальных властей и территориальных лесничеств.

По информации синоптиков, на территории области 8 мая ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. В южных, западных и центральных районах спасатели прогнозируют высокую (4 класс) и чрезвычайную (5 класс) пожароопасность лесов.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Лесные пожары РГ-Видео
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