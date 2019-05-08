В Алтайском крае к ремонту дорог в этом году приступили раньше обычного - погода позволила дорожникам уже в конце марта выйти на объекты. В нынешнем сезоне на ремонт и реконструкцию дорожного полотна в регионе планируют направить около шести миллиардов рублей. Основную часть инвестиций получат крупные муниципалитеты, но краевые власти обещают помочь с ремонтом дорог и малым городам.

Почти треть "дорожных" средств - более 1,7 миллиарда рублей - регион привлечет по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Участие Алтайского края в одноименном приоритетном федеральном проекте позволило в 2017-2018 годах вложить в обновление дорожной сети Барнаульской агломерации почти три миллиарда рублей.

- Основная задача нового нацпроекта - за пять лет снизить число погибших в дорожно-транспортных происшествиях до четырех человек на 100 тысяч населения в год, - пояснил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. - Для края это значит в

2,5 раза, поскольку в 2018-м погибших было около десяти на сто тысяч. При этом до начала реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2016 году печальная статистика доходила до шестнадцати человек.

Чтобы снизить число смертельных ДТП в регионе, к 2024 году нужно привести в нормативное состояние более половины всех дорог территориального, регионального и межмуниципального значений и свыше 85 процентов дорожной сети Барнаульской и Бийской агломераций. В нынешнем сезоне предстоит отремонтировать около 900 километров дорожного полотна, и это позволит увеличить долю нормативных дорог в крае с 38 процентов до 39,4, в Барнаульской агломерации - с 63,4 до 68,7 процента, в Бийской - с 46,9 до 54,2.

Рубцовская агломерация не вошла в федеральный проект, поскольку в ней проживает менее 200 тысяч человек. Поэтому дороги в третьем по величине городе края будут ремонтировать по региональному приоритетному проекту - из регионального бюджета на эти цели выделят около 100 миллионов рублей. Сейчас, как заверил министр транспорта, такие же приоритетные проекты разрабатывают для малых городов Алтайского края.

- До реализации приоритетного проекта "Безопас-ные и качественные дороги" такого существенного объема инвестиций - более полутора миллиардов руб-лей ежегодно - в ремонт улиц и трасс в Барнауле не привлекали давно, - отметил Александр Дементьев. - Средства федерального бюджета выделят только при условии регионального софинансирования, из расчета "50 на 50". Но при этом мы не должны снижать объемы финансирования текущего ремонта на других участках дорог и не уменьшать "дорожные" субсидии муниципалитетам. В 2019 году города и районы получат свыше 870 миллионов рублей субсидий, а также смогут использовать порядка 600 миллионов рублей, перечисленных от акцизов на топливо. На проведение полноценной ремонтной кампании, конечно, средств не хватит, но если в бюджете появятся дополнительные доходы, то затраты будут увеличены.

По мнению экспертов, на объемах предстоящих ремонтных работ могут сказаться растущие цены на строительные и вяжущие материалы. Так, если в прошлом году битум обходился алтайским дорожникам примерно в шестнадцать тысяч рублей за тонну, то теперь за шестнадцать-семнадцать тысяч его можно купить на заводе, а с доставкой он обходится уже в 25-26 тысяч рублей.

- Проблема в том, что, заключив контракт, мы фиксируем цену, и если рост продолжится, то подрядчики будут работать в минус. Повторение такой ситуации из года в год грозит тем, что мы просто не сможем найти желающих ремонтировать дороги по госконтрактам. Поэтому власти Алтайского края предложили правительству РФ отслеживать на федеральном уровне волатильность цен не только на бензин и дизельное топливо, но и на битум, - подчеркнул Александр Дементьев.

Между тем

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году в Барнауле отремонтируют 31 участок дорог, одну улицу реконструируют и проложат одну новую дорогу. Еще девять улиц обновят в Новоалтайске из в Барнаульской агломерации. В Бийской агломерации планируют привести в порядок более десяти километров автодороги "Бийск - Мартыново - Ельцовка - граница Кемеровской области", которая связывает Алтайский край и Кемеровскую область, и еще четырнадцать улиц в самом наукограде.