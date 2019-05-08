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08.05.2019 10:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае депутата будут судить за расправу над работником

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Алтайском крае следком передал в суд уголовное дело депутата Алтайского района, который забил битой работника.

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- Два года понадобилось следствию, чтобы довести до суда это непростое дело, - отметила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - У депутата, который является директором организации в селе Алтайское, неофициально трудились несколько местных жителей. В мае 2014 года он рассчитался с двумя работниками спиртным. А когда увидел, что они не все сделали и начали распивать спиртное, то избил одного из них бейсбольной битой. От полученных травм потерпевший через несколько часов скончался в больнице.

Депутата долго не могли привлечь к уголовной ответственности, поскольку он угрожал убийством свидетелю избиения и другим односельчанам, которым было известно о произошедшем. По словам Людмилы Рязанцевой, благодаря слаженной работе следователей и оперативных сотрудников полиции, удалось по крупицам восстановить причастность обвиняемого к преступлению.

- Обвиняемый все отрицал, но следствием собраны достаточные доказательства его вины. Уголовное дело направлено в суд, - сообщила представитель регионального управления следкома.

По статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью депутату грозит до 15 лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
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