На Алтае накрыло лавиной семерых туристов

В Кош-Агачском районе Республики Алтай группа туристов из Новосибирска попала под снежную лавину на Южно-Чуйском хребте. Из 9 участников группы под лавиной оказались 7 человек.

- Сегодня около 11 часов утра по местному времени к нам поступила информация от двух участников этой туристической группы, что они попали под лавину на подъеме Траверс Металлург, - пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай. - По имеющейся информации, 7 человек погибли. На поиск пропавших туристов в ближайшее время вылетает группа спасателей, в том числе 2 кинологических расчета.

Группа была зарегистрирована в МЧС, поэтому маршрут их передвижения известен спасателям. Новосибирцы отправились на покорение алтайских вершин 1 мая и планировали завершить туристический поход через две недели.

В региональном СУ СКР начали проверку инцидента.

- Следователи сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего, что стало причиной происшествия, были ли нарушены меры безопасности при восхождении и кто являлся организатором турпохода, - отметила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Республике Алтай Мария Лученок.