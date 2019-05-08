Названа польза от ежедневного употребления сала

Согласно данным зарубежных исследователей, употребление 10-30 граммов свежего сала в день, несмотря на высокую калорийность продукта, полезно для здоровья. В первую очередь потому, что продукт содержит уникальную арахидоновую кислоту. Она относится к ненасыщенным кислотам и является одной из незаменимых жирных кислот.

Ценное органическое соединение улучшает работу головного мозга, сердца и нормализует холестериновый обмен, пишет Hotgeo.

Продукт также является источником витаминов А, D, E и хорошо укрепляет кости. Другое дело - копченое сало, которое представляет собой сильно засоленный продукт. Есть его следует как можно реже и в небольшом количестве.

Так, здоровому человеку надо ограничиться несколькими ломтиками в месяц. Людям с заболеваниями почек, печени, желчного пузыря и поджелудочной железы лучше от продукта отказаться.

Диетологи рекомендуют есть свежее сало без хлеба и употреблять продукт в первой половине дня, так как он является мощным источником энергии. Стоит помнить, что свежее сало хранится мало - буквально несколько часов. Долго держать продукт не стоит и в морозилке, так как он может потерять во вкусе.