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08.05.2019 10:18
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названа польза от ежедневного употребления сала

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно данным зарубежных исследователей, употребление 10-30 граммов свежего сала в день, несмотря на высокую калорийность продукта, полезно для здоровья. В первую очередь потому, что продукт содержит уникальную арахидоновую кислоту. Она относится к ненасыщенным кислотам и является одной из незаменимых жирных кислот.

Ценное органическое соединение улучшает работу головного мозга, сердца и нормализует холестериновый обмен, пишет Hotgeo.

Фото: iStock
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Продукт также является источником витаминов А, D, E и хорошо укрепляет кости. Другое дело - копченое сало, которое представляет собой сильно засоленный продукт. Есть его следует как можно реже и в небольшом количестве.

Так, здоровому человеку надо ограничиться несколькими ломтиками в месяц. Людям с заболеваниями почек, печени, желчного пузыря и поджелудочной железы лучше от продукта отказаться.

Диетологи рекомендуют есть свежее сало без хлеба и употреблять продукт в первой половине дня, так как он является мощным источником энергии. Стоит помнить, что свежее сало хранится мало - буквально несколько часов. Долго держать продукт не стоит и в морозилке, так как он может потерять во вкусе.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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