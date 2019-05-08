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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Требуйте отстоя пены

Нужны ли дальнейшие ограничения пивного рынка?
Текст: Наталья Решетникова
Российская газета - Экономика Сибири № 98(7856)
Представители пивного рынка Сибири подписали меморандум об ответственном ведении бизнеса. На их взгляд, это обяжет производителей и продавцов работать по стандартам качества, совместно находить решения проблем.
Спрос на пиво не уменьшается, как и количество нарушений при его производстве и реализации. Фото: Татьяна Кравченко Спрос на пиво не уменьшается, как и количество нарушений при его производстве и реализации. Фото: Татьяна Кравченко
Спрос на пиво не уменьшается, как и количество нарушений при его производстве и реализации. Фото: Татьяна Кравченко
Фото: iStock
Бизнес просит снизить акциз для малых пивоварен

Пивные магазины практически первыми появляются в новых жилых массивах, их количество растет куда быстрее, чем число детских садов и школ. Как отмечают эксперты, это означает, что есть спрос на продукцию, а следовательно, развивается малый и средний бизнес. Однако торговля разливным пивом на первых этажах многоквартирных домов вызывает много вопросов и нареканий.

Эту тему обсудили и участники прошедшего в новосибирском "Экспоцентре" отраслевого форума "Актуальные проблемы и перспективы рынка пива". В 2016 году пиво приравняли к алкогольной продукции и запретили продавать в нестационарных торговых объектах. Это привело к тому, что продавцы оставили павильоны и ларьки и переоборудовали в магазины помещения и квартиры, расположенные на первых этажах жилых домов.

- Предприниматели, желающие заниматься реализацией пива, должны определиться c тем, что они открывают: магазин, в котором пиво продается на вынос, либо предприятие общественного питания. В первом случае продажа должна быть прекращена в ночное время. У нас же недобросовестные коммерсанты открывают круглосуточные закусочные, обходя таким образом запрет на продажу пива на вынос в ночное время, - обозначила проблему начальник управления лицензирования минпромторга Новосибирской области Ирина Редько.

- Нам бы очень не хотелось, чтобы пиво продавали в мимикрирующих под общепит заведениях. Не раз поднимался вопрос о запрете торговых объектов, у которых основной вход расположен со двора или торца жилого дома. Любители пива, выходя из магазина, здесь же и располагаются - на лавочках у подъездов, на детских площадках. Речь не идет о закручивании гаек, мы стремимся к тому, чтобы бизнес в городе развивался в рамках закона, - подчеркнул начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

Горожане могут сообщать о нарушениях в сфере оборота алкоголя на сайте "Мой Новосибирск". Такая возможность появилась недавно, но уже поступило немало тревожных сигналов.

По словам заместителя руководителя межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу Оксаны Лубенец, количество нарушений в этой сфере не уменьшается. Производством и реализацией пива в СФО занимаются 800 организаций, 200 из них - непосредственно пивоваренные предприятия. В 2017 году ведомство провело 700 контрольных мероприятий. Больше всего нарушений (сорок процентов) связано с уклонением предпринимателей от декларирования. Далее идут нарушения, обнаруженные при учете и выпуске продукции. Также выявлены ошибки при заполнении ЕГАИС. К примеру, не предоставляются сведения о произведенной продукции либо они недостоверные, зачастую нет накладных. Есть вопросы к качеству: при выпуске сидра и пива недобросовестные производители используют красители, ароматизаторы, шлифованное пшено, спирт.

Фото: iStock
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Предприниматели в свою очередь жалуются на решения, которые, по их словам, нанесли существенный ущерб отрасли. Это ограничение использования полуторалитровых ПЭТ-упаковок, внеплановый рост акцизов, маркировка продукции, запрет рекламы, возможное введение лицензирования на продажу солодового напитка.

К чрезмерным ограничениям приводит деятельность недобросовестных участников рынка, заявил председатель Новосибирской общественной организации производителей и продавцов пивной и алкогольной продукции (ПИАП) Алексей Соловьев. По его мнению, обязательными правилами должны стать не только соблюдение чистоты на прилегающих к торговой точке территориях, но и организация раздельного сбора отходов упаковки, в частности, ПЭТ-бутылок и ПЭТ-кег, которые имеют стопроцентный потенциал переработки.

- Производители обязаны собрать упаковку и утилизировать, заплатить экологический сбор либо заключить договор с компанией, которая сделает эту работу за них, - подчеркнул Алексей Соловьев.

Прямая речь

Никита Лошинский, генеральный директор новосибирской пивоварни:

Сейчас рассматривают два варианта регулирования деятельности малых пивоварен: ведение реестра и вмененный акциз. Это два противоположных пути. Реестр - это некий аналог лицензирования, предусматривающий ряд требований к производителям. На наш взгляд, это усилит давление со стороны проверяющих органов, но на качестве продукции никак не отразится. Внедрение ЕГАИС не повлияло на поставки пива, произведенного без документов, но осложнило жизнь добросовестным производителям. Другое дело - акциз, который будет действовать по типу вмененного налога. Пивовары выступают за него. Те, кто работает "в серую", будут вынуждены уйти с рынка, им просто станет невыгодно производить пиво и продавать его в розницу.

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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