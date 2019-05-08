Прокуратура проводит проверку по факту бездействия местных чиновников при ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Нижнеомского района Омской области.

56-летняя жительница деревни Радищево Нина Завьялова стала жертвой весеннего половодья, в результате которого несколько населенных пунктов оказалось отрезано от большой земли. Пенсионерка добиралась из села Новотроицк в свою деревню Радищево пешком - из-за образовавшихся промоин по дорогам не ходил транспорт. Когда до дома оставалось около четырех километров, размытая земля под ногами Нины Федоровны провалилась. Падая в грязь, она услышала резкий хруст и поняла, что сломала ногу.

- Помощи было ждать неоткуда, - вспоминает дочь Нины Федоровны Галина Завьялова. - Телефон она оставила дома, ведь связь в этих местах практически не ловится. Темнело. Мама собралась с силами и поползла, упираясь локтями.

Нина Федоровна ползла по-пластунски всю ночь - почти двенадцать часов. Кричала от страшной боли и молилась. Содрала практически до костей руки и коленки, но добралась до деревни. Соседи подхватили пенсионерку, отмыли и вызвали скорую. Передача больной врачам превратилась в настоящую спецоперацию, ведь дороги полностью размыло.

В больнице у Завьяловой диагностировали двойной перелом лодыжки. Ее прооперировали, собрали раздробленные кости и закатали в гипс. Реабилитация пострадавшей от паводка продлится несколько месяцев. Однако есть женщины в русских селеньях! Больничную палату Нина Федоровна уже покинула.

- У меня хозяйство большое: коровы, свиньи, кролики, - поясняет пенсионерка. - Они без меня погибли бы с голоду. Дочка в городе живет, переживает, но из-за размытых дорог приехать на помощь не может. Передвигаюсь по двору на ходунках, а по хозяйству помогают соседи.

Местные жители уверяют, что из-за плохих дорог их села отрезает от цивилизации каждую весну. Они ежегодно жалуются чиновникам на то, что их бросают на произвол судьбы. Однако безрезультатно.

- У меня брат находится на гемодиализе, - сетует Ольга Беккер. - Каждую весну он переезжает ко мне в город. Находиться в этот период дома для него смертельно опасно. В это время в деревню даже продукты не доставляются. Прошлой осенью дорогу от Нижней Омки до Новотроицка, соединяющую между собой шесть деревень, наконец-то начали ремонтировать. Но, видимо, для отвода глаз - паводок она опять не выдержала.

Нынешней весной жители Новотроицка, Петропавловки, Радищева и Воскресенки попали в самый эпицентр ЧС. Тысячи селян оказались отрезаны от внешнего мира.

- Люди звонили и жаловались нам, что вынуждены сидеть без еды и лекарств, - сообщил "РГ" представитель общественной организации защиты прав потребителей "Гражданский патруль" Ростислав Антонов. - Дорога ушла под воду, местами образовались полутораметровые провалы, но местные власти не торопились спасать утопающих. Население оказалось не подготовлено к чрезвычайной ситуации. Но на наши обращения чиновники ответили, что все нормально - ситуация находится под контролем.

В середине апреля деревенские мужики своими силами подлатали дорогу. Потом к ним на помощь пришли спасатели, доставившие селянам медикаменты, пенсии и газовые баллоны. 20 апреля в село Радищево прибыл гусеничный плавающий транспортер - для спасения ребенка с аппендицитом. На восстановление пострадавших от паводка объектов Нижнеомского района из резервного фонда областного правительства выделили 400 тысяч рублей.

Однако после того, как чиновники отчитались о стабилизации обстановки, пенсионерка Завьялова рухнула в очередную промоину на дороге и переломала ноги.

P. S.

Общественники обратились за помощью в правоохранительные органы.

- Мы просим провести прокурорскую проверку по факту бездействия сотрудников администрации Нижнеомского муниципального района Омской области по ликвидации чрезвычайной ситуации, - заявила представитель общественной организации защиты прав потребителей Яна Жукович. - Это создает угрозу жизни и здоровью жителей района, так как не осуществляется подвоз продуктов и не организовано транспортное сообщение.

- В настоящее время мы разбираемся в ситуации, - сообщил "РГ" прокурор Нижнеомского района Сергей Кириллов.