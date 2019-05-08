Новости

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс 16:15
"Родственник" знаменитого советского "поплавка" замечен в Ливии 16:10
Режиссер Яковлев прокомментировал скандальный уход Самбурской 16:08
Volkswagen начал прием заказов на совершенно новую модель ID.3 16:03
Под Хабаровском обнаружены неизвестные петроглифы 16:02
В ЦБ отметили укрепление рубля 15:56
Омские власти помогут семье погибшего в авиакатастрофе в Шереметьево 15:51
Владислав Третьяк: Любая ошибка чревата катастрофой 15:44
В Самаре при пожаре на дебаркадере погиб человек 15:44
Те, кто брал Берлин: 70 лет назад был открыт "Воин-освободитель" (видео) 15:38
Вышел трейлер третьего сезона психоделического сериала "Легион" 15:36
В Петербурге в День Победы Невский проспект станет пешеходным 15:34
В Иркутской области временно запретят посещать леса 15:29
Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей 15:28
Певец Макс Барских попал в автокатастрофу в США 15:20
Принц Гарри с супругой показали новорожденного сына 15:20
Стартовали работы по созданию идеального Lada Largus 15:12
Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с Норвегией 15:02
В Китае страшные находки рассказали о жестокости Инь 15:00
Суд признал хулиганство и побои со стороны Кокорина и Мамаева 14:56
На Урале прокуратура потребовала наказать учителя за неприличные фото 14:56
Соучастнику убийства Политковской отказали в УДО 14:52
Вышел тизер первого сериала "Бэтвумен" о супергероине-лесбиянке 14:38
В Тверской области объяснили объявление химической тревоги 14:35
Россия и Иран договорились об упрощении визового режима 14:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
08.05.2019 15:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Омские власти помогут семье погибшего в авиакатастрофе в Шереметьево

Текст: Юлия Потапова (Омск)

Семье Александра Кудряша, погибшего в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево, будет оказана материальная помощь в сумме одного миллиона рублей из средств резервного фонда Омской области.

Для пожертвований в адрес семей погибших в Шереметьево открыт счет

Проект соответствующего распоряжения губернатора региона Александра Буркова сегодня утвердил местный кабинет министров.

Александр Кудряш, как сообщает пресс-служба омского правительства, работал в конструкторском бюро "Технология" инженером-наладчиком. 5 мая он отправился в Мурманск в командировку: для наладки технологического оборудования, которое производит его организация. После того, как самолет, вылетевший из Москвы, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево, совершил жесткую посадку и загорелся, Кудряш оказался в числе погибших. Губернатор распорядился предоставить его родственникам все необходимое содействие и помощь.

"Вся страна скорбит по поводу этого трагического случая. Необходима поддержка семье - не только психологическая, но и финансовая", - приводит пресс-служба слова министра труда и социального развития региона Владимира Куприянова. Средства из резервного фонда перечислят вдове инженера, как только она возвратится из столицы.

Власть Работа власти Регионы Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Аварийная посадка самолета в Шереметьево
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме оценили состояние истребителей МиГ-29 Украины в Крыму
Стала известна причина смерти композитора Евгения Крылатова
Иран заявил о прекращении выполнения двух пунктов ядерной сделки
МИД назвал условие сохранения членства России в СЕ
Немецкие СМИ: Дружба Германии с США "разбита вдребезги"