Омские власти помогут семье погибшего в авиакатастрофе в Шереметьево

Семье Александра Кудряша, погибшего в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево, будет оказана материальная помощь в сумме одного миллиона рублей из средств резервного фонда Омской области.

Проект соответствующего распоряжения губернатора региона Александра Буркова сегодня утвердил местный кабинет министров.

Александр Кудряш, как сообщает пресс-служба омского правительства, работал в конструкторском бюро "Технология" инженером-наладчиком. 5 мая он отправился в Мурманск в командировку: для наладки технологического оборудования, которое производит его организация. После того, как самолет, вылетевший из Москвы, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево, совершил жесткую посадку и загорелся, Кудряш оказался в числе погибших. Губернатор распорядился предоставить его родственникам все необходимое содействие и помощь.

"Вся страна скорбит по поводу этого трагического случая. Необходима поддержка семье - не только психологическая, но и финансовая", - приводит пресс-служба слова министра труда и социального развития региона Владимира Куприянова. Средства из резервного фонда перечислят вдове инженера, как только она возвратится из столицы.