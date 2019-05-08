Площадь лесных пожаров в Иркутской области удвоилась за сутки

В Иркутской области лес горит уже на 16 тысячах гектаров - всего за сутки площадь пожаров выросла более чем в два раза. Тому поспособствовал сильный ветер, который накануне поднялся в ряде территорий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Из-за угрозы перехода огня на поселки минувшей ночью пришлось эвакуировать 54 жителя деревни Тихонова Падь в Иркутском районе. Людей вывозили глубокой ночью - автобусами их доставили в соседние деревни Лыловщина и Ширямова и разместили в пунктах временного размещения, устроенных в школах и Домах культуры. Деревню удалось отстоять - огонь остановила проведенная опашка. На случай перехода пожара, в Тихоновой Пади дежурили 5 автоцистерн и 25 человек личного состава Иркутского пожарно-спасательного гарнизона.

Напомним, что этой ночью шла эвакуация и жителей деревни Большое Голоустное Иркутского района. Однако из-за переменившегося ветра пожар развернулся и ушел в сторону от населенного пункта.

Всего в регионе действуют 29 пожаров в 15 районах. В Баяндаевском и Иркутском области в связи со сложной лесопожарной обстановкой введен режим чрезвычайной ситуации. Основной причиной пожаров остается деятельность человека: костры, палы травы, неосторожное обращение с огнем в лесу, выброшенные из проезжающих автомобилей непотушенные сигареты.

По словам главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Валентина Нелюбова, с начала пожароопасного периода в Иркутской области составлено более 450 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в населенных пунктах и лесах.

- 30 из них - в отношении глав муниципальных образований за то, что несвоевременно принимаются противопожарные меры - уборка мусора на территории, тушение свалок, невыполнение требований надзорных органов по обеспечению пожарной безопасности, - подчеркнул Виталий Нелюбов.

8 мая синоптики прогнозируют шквалистый ветер и пыльные бури.