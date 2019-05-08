Власти Красноярского края совместно с инвесторами готовят заявки на создание двух особых экономических зон (ОЭЗ) и территории особого социально-экономического развития (ТОСЭР) в рамках реализации комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь". Между тем в Алтайском крае подвели первые итоги работы ТОСЭР в моногородах Заринске и Новоалтайске. Они оказались хуже, чем планировались.

Большие надежды

Как сообщил корреспонденту "РГ" заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин, ОЭЗ необходимы для создания "Технологической долины" и авиационного хаба на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка, а ТОСЭР должна обеспечить ускоренный выход на проектную мощность агропарка "Сибирь". Общий объем планируемых инвестиций в эти три проекта - почти восемьдесят миллиардов рублей.

О намерении стать резидентами ОЭЗ "Технологическая долина" заявили восемь компаний. Это межрегиональный проект: одна часть производств разместится в Красноярском крае, другая - в соседней Хакасии. Согласно планам инвесторов, в особой экономической зоне будет построен завод автомобильных литых дисков, появятся линия по выпуску тридцати тысяч тонн широкой алюминиевой ленты в год, мощности для изготовления плит из алюминиевых сплавов, широкого профиля, рондолей для последующего производства упаковки. Кроме того, запланировано создание индустриального парка. По словам руководителя проекта Игоря Марчева, первоначальный объем инвестиций в "Технологическую долину" оценивается в 26 миллиардов рублей.

Реализация программы развития красноярского авиахаба требует около 35 миллиардов рублей - в правительстве края утверждают, что это будут федеральные деньги. Проект включает строительство новой рулежной дорожки, железнодорожной ветки от воздушной гавани до Транссиба, расширение и модернизацию аэропорта. В результате предполагается удвоить количество принимаемых судов. Приступить к работам на объекте строители должны в следующем году.

Зерноперерабатывающий комплекс агропарка "Сибирь" мощностью в 250 тысяч тонн сырья в год тоже должны ввести в эксплуатацию к 2020-му. Основной его продукцией станет ценная аминокислота - лизин. Кроме зернового производства концепция агропарка предполагает создание тепличного комплекса, птицефабрики и производства охлажденной рыбы.

Сейчас на территории Красноярского края действует одна ТОСЭР - в ЗАТО Железногорск, созданная в 2018 году. Приоритетные направления ее деятельности - ядерные, космические и информационные технологии, машиностроение и разработка новых материалов.

Не дотянули до плана

Тем временем в Алтайском крае подвели первые итоги работы территорий опережающего социально-экономического развития, созданных в моногородах Заринске и Новоалтайске 16 марта 2018 года. В Заринске всего два резидента: инвестор, построивший с нуля завод по переработке кожи, и фанерная фабрика, расширяющая производство. В Новоалтайске зарегистрировано пять компаний, занимающихся производством сыра, пакетированного кофе и арахисовой пасты, кормовых добавок, 3D-принтеров и текстиля. Правда, последний резидент появился в конце марта 2019-го, уже на втором году существования ТОСЭР.

По словам начальника отдела экспертизы и организации инвестиционных проектов министерства экономического развития Алтайского края Андрея Панченко, региональные власти рассчитывали, что в Заринске будет не менее трех резидентов, а всего в обеих ТОСЭР за это время появится 358 новых рабочих мест. Фактически создано 192: в Заринске - 146, Новоалтайске - 46. Инвестиций также оказалось вложено примерно на треть меньше плана - около 500 миллионов рублей вместо 776.

Недобор, утверждает Андрей Панченко, связан с тем, что плановые цифры были определены еще при подаче заявок на создание ТОСЭР. Процесс получения статуса территории опережающего развития затянулся, и за это время часть потенциальных резидентов отказалась от участия. Появились новые, но уже с менее инвестиционно емкими проектами.

До конца 2019 года алтайские ТОСЭР по плану должны привлечь еще восемь резидентов - шесть в Заринске и два в Новоалтайске. Но эксперты не берутся прогнозировать, удастся ли это сделать. Хотя власти Новоалтайска ведут переговоры с компаниями по добыче торфа, переработке яичного желтка и производству деталей сельхозмашин. В Заринске один из инвесторов также планирует заняться добычей торфа и уже приобрел лицензию на разработку месторождения в Заринском районе. Кроме того, грузовая компания намерена построить здесь вагоноремонтные мастерские, а лесопереработчик - расширить и модернизировать производство.

Преференции не манят

Почему же инвесторы недостаточно активно пользуются механизмом ТОСЭР, который предполагает существенные налоговые послабления? Специалисты подчеркивают: льготы - не решающий фактор. Многое зависит от ситуации на рынке. Так, в Заринске, например, в связи со строительством завода по переработке кожи планировали создать целый кожевенный кластер, включающий смежные предприятия по производству мебели, кожгалантереи. Но оказалось, что рынку сегодня не нужна эта продукция в объемах, которые были бы экономически оправданы для инвесторов из других регионов.

Еще одна причина, останавливающая потенциальных резидентов, - отсутствие инженерной инфраструктуры. Большинство местных предпринимателей хотело бы зайти на готовую площадку, с помещениями и инженерными коммуникациями, и, вложив средства только в оборудование и персонал, сразу же приступить к производству. Строить заводы с нуля готовы немногие.

- Преференции на самом деле не так уж и привлекательны для инвесторов, - признает заместитель председателя правительства, министр экономического развития Алтайского края Павел Дитятев. - Сниженный до пяти процентов налог на прибыль - конечно, хорошо. Но не секрет, что предприниматели научились "прятать" прибыль. Обнуленные ставки по имущественному налогу при условии, что сегодня для всех продлили льготу на движимое имущество, тоже не являются серьезным драйвером, как и обнуленный земельный налог. Самая существенная преференция - сниженные с 30 до 7,6 процента социальные отчисления. Но, опять же, если инвесторы честны и выплачивают своим работником всю зарплату в белую. Большим предприятиям, рассматривающим возможность реализовать свои проекты в ТОСЭР, именно эта льгота наиболее интересна. Но она действует только три года с момента получения статуса территории опережающего развития.

То есть в Заринске и Новоалтайске через два года такой льготы уже не будет. Те инвесторы, которые станут резидентами до марта 2021 года, смогут пользоваться ею до 2027-го. Кто придет позже - уже нет. Региональные власти ведут переговоры с правительством РФ о продлении сроков действия этой преференции, но решения пока нет.

Со строительством инфраструктуры тоже не все так просто. Фонд поддержки моногородов выделяет средства на создание инженерных сетей только под конкретный проект, который уже начали реализовывать. Как это было в Заринске, когда рядом со строящимся кожевенным заводом реконструировали дорогу на средства Фонда и краевого бюджета.

Таким образом, получается замкнутый круг: инвесторы не подают заявки из-за отсутствия в ТОСЭР необходимой инфраструктуры, а муниципалитеты не могут привлечь средства Фонда развития моногородов на обустройство площадок, потому что нет реальных проектов, которые здесь реализуются.

Справка РГ

Особый режим предпринимательской деятельности на территориях опережающего развития предусматривает минимальную ставку налога на прибыль (в федеральный бюджет - ноль, в региональный - не более пяти процентов в течение первых пяти лет), освобождение от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога в течение пяти лет, снижение страховых взносов с 30 до 7,6 процента.