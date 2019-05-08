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08.05.2019 10:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Усадьбу купца Михайлова спасти не удалось

Почему в Барнауле исчезают исторические памятники
Текст: Сергей Зюзин
Российская газета - Неделя - Сибирь № 99(7857)
В первой половине мая строители закончат демонтаж бывшей усадьбы купца Михайлова, построенной в 1906 году и неплохо сохранившейся до наших дней. Не помогли протесты историков, краеведов, архитекторов, журналистов, общественности. Ничего не дали обращения в различные инстанции. Формально все происходит по закону.
Здание, которое пошло под снос, было в хорошем состоянии. Фото: Гражданский патруль Здание, которое пошло под снос, было в хорошем состоянии. Фото: Гражданский патруль
Здание, которое пошло под снос, было в хорошем состоянии. Фото: Гражданский патруль
В Екатеринбурге МУП заплатит за плохое содержание памятника архитектуры

В "Алтайохранкультуре" установили, что усадьба была внесена в список памятников архитектуры в 1994 году, но спустя двенадцать лет депутаты краевого заксобрания лишили ее, а также три десятка других построек, охранного статуса. Сделано это было на основании заключения неких экспертов о якобы "большом проценте износа и потере историко-культурной ценности". К сведению: бывшая усадьба до недавних пор использовалась как лаборатория онкологического диспансера, и ни о каком особом износе речи не шло.

Большинство из старинных зданий, выведенных из единого государственного реестра объектов культурного наследия, располагалось в центре города - теперь на их месте стоят офисные и жилые многоэтажки. На месте усадьбы Михайлова построят восьмиэтажный офис краевой прокуратуры. В ответе и. о. руководителя ведомства Александра Фомина активистам "Гражданского патруля" обещано, что будут соблюдены все требования градостроительного законодательства. Почему же многие горожане столь болезненно отреагировали на снос купеческого особняка?

Во-первых, потому что, несмотря на депутатское решение 2006 года, бывшая усадьба имела как историческую, так и архитектурную значимость.

- Это памятник дореволюционного градостроительства - кирпичного стиля начала ХХ века, - поясняет историк Данил Дегтярев. - В то время городские усадьбы, особенно те, что находились на перекрестках дорог, старались строить красиво. Усадьба Михайлова была многофункциональной. Внизу размещался продовольственный магазин, а на втором этаже жила семья купца, который, кстати, во время Первой мировой войны вместе с сотрудниками магазина жертвовал средства на помощь раненым и семьям солдат. В нашем городе таких каменных купеческих домов сохранилось очень немного - усадьба Полякова на улице Гоголя и усадьба Бухалова на Интернациональной. При этом дом Михайлова был единственной угловой усадьбой, на нем сохранилась деревянная резьба. Каменная кладка и деревянная резьба - сочетание редкое. В Барнауле такого, по-моему, больше вообще не осталось.

Во-вторых, общественность возмутила пассивная позиция краевого управления государственной охраны объектов культурного наследия.

- Здание нужно было срочно оформлять как вновь выявленный памятник культурного наследия, - уверен архитектор Александр Деринг. - Ошибку, допущенную тринадцать лет назад, можно было исправить. Ведь как только вновь выявленный памятник фиксируется в документах, на него сразу распространяется охранная грамота.

Межрегиональная общественная организация защиты прав потребителей "Гражданский патруль" подавала в Алтайохранкультуру соответствующее заявление, однако получила отказ. Врио начальника управления Александр Урбах сослался на формальные требования приказа минкульта РФ от 2 июля 2015 года - общественники не предоставили необходимых документов, касающихся "натурного обследования объекта и его историко-культурной ценности". Как выяснилось, самой Алтайохранкультуре заниматься оценкой культурного наследия некогда.
На восстановление сгоревших исторических памятников требуются годы

- Ведомство занимает непонятную позицию по многим объектам, - считает представитель "Гражданского патруля" в Алтайском крае Игорь Берг. - Там говорят: "У нас мало работников - всего восемь человек". Печально, что в крае в связи с оптимизацией закрыли научно-производственный центр "Наследие", специалисты которого качественно выполняли работы по сохранению памятников прошлого. Хотя в других сибирских городах по-прежнему действуют две государственные структуры - охранкультура и НПЦ, одна выполняет надзорные функции, а вторая проводит экспертизы и реставрационные работы.

Увы, незавидная судьба усадьбы Михайлова - не вопиющий случай, а типичная ситуация. Местные власти много говорят о развитии "Барнаульского туристического кластера", но старинные здания исчезают одно за другим. Как горько заметил Александр Деринг: "Все идет к тому, что скоро мы вообще лишимся истории Барнаула". Трудно представить, что гостей города заинтересуют бьющие в глаза эклектика и провинциальная помпезность новостроек в исторической части Барнаула.

По данным Данила Дегтярева, за последние несколько лет был утрачен ряд объектов культурного наследия, в том числе: контора купца Морозова на площади Свободы, кирпичное здание на углу улицы Гоголя и проспекта Социалистический, где до революции размещался аптекарский магазин Бернштейна. В этом году снесли пятиэтажную башню маслобойного завода - классический памятник промышленной архитектуры, построенный в начале ХХ века. С карты города исчезло двухэтажное кирпичное здание дрожжевого завода постройки 1916 года. Снесено несколько красивых деревянных домов, и на очереди - еще несколько.

- Вообще стоило бы освежить список исторического наследия, которое еще остается в Барнауле, - предлагает Деринг. - Заняться этим могла бы инициативная группа. Проблема в одном: эксперты должны дать заключение о том или ином памятнике, чем он ценен и интересен, но бесплатно это никто не сделает. Нужно искать источники финансирования - меценатов, фонды. Хотя суммы не такие уж большие.

"Гражданский патруль" вместе с другими неравнодушными горожанами собирался подавать апелляцию в суд на решение Алтайохранкультуры, но не успел - здание начали сносить. Конструктивного диалога общественности и власти в Барнауле снова не получилось - каждый остался при своем.

- Я не понимаю логику произошедшего. Взяли и снесли старинное здание, во многом уникальное для Барнаула, неплохо сохранившееся, имевшее все предпосылки стать украшением города. Мы транжирим наше прошлое, - негодует историк Дегтярев.

В то же время глава региона Виктор Томенко на недавней встрече с журналистами краевых СМИ подчеркнул, что еще несколько лет назад участок земли под бывшей усадьбой был выведен из краевой собственности и передан в федеральную. Надзорное ведомство разработало проект офиса, который прошел через градостроительный совет, были выделены деньги и только после этого процесс принял необратимый характер. Кому теперь жаловаться? Прокуратуре на ее же собственные действия? Губернатор отметил при этом, что ему неясно, какими причинами руководствовались краевые депутаты в 2006 году, исключая дом Михайлова из перечня объектов культурного наследия региона.

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области
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Насколько известно "РГ", "чистка" списка памятников культуры началась в 2006 году после письма из городской администрации. Денег на содержание этих объектов хронически не хватало, а строительное лобби требовало земельные участки для пресловутой точечной застройки. Но сегодня ситуация кардинально изменилась, и сделанные ошибки можно исправить.

P. S.

Рабочие, занимавшиеся сносом усадьбы купца Михайлова, посетовали корреспонденту "РГ", что старинная кладка очень крепкая, ломать придется долго...

Кстати

Сегодня в Барнауле осталось порядка 250 кирпичных дореволюционных зданий. Сюда относятся и полуразрушенные здания, и хозпостройки, например, бывшие конюшни. При этом усадьба Михайлова не утратила первоначального облика и была в хорошем состоянии - это касалось и архитектурных элементов, и самой кладки, и флигеля, на котором обновили крышу. В Барнауле немало памятников, включенных в госреестр, в гораздо худшем состоянии.

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