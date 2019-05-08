"РГ" предложила сибирякам рассказать о тех, кому они благодарны

"Российская газета - Неделя" продолжает акцию "Скажи спасибо!". Напоминаем, что в этом году мы решили дать возможность нашим читателям поделиться со всеми не тревогами и печалями (как это обычно бывает), а чем-то светлым и радостным - прежде всего благодарностью.

Вспомните о тех, кто помог вам, кто заставил вас улыбнуться в трудную минуту, о тех, благодаря кому вы узнали что-то новое, кто просто украсил вашу жизнь - и расскажите об этом на страницах нашей газеты.

Сегодня участницей нашей акции стала жительница Новосибирска Валентина Клепцова - она благодарит фельдшера бригады скорой медицинской помощи Александра Кондракова. "Первого марта мне стало очень плохо, приехала скорая, и этот человек меня спас, - рассказала Валентина Семеновна, еле сдерживая слезы от волнения. - Поблагодарите его от меня - это самый внимательный медик, который замечал каждое мое движение. Скажите ему спасибо и поздравьте с наступающим Днем Победы!".

В городской службе скорой медицинской помощи уточнили, что 38-летний Александр Кондраков работает на Калининской подстанции - и мы желаем ему удачных трудовых будней. Кстати, по словам главврача скорой Ирины Большаковой, минувшие длинные выходные Новосибирск пережил довольно спокойно - количество вызовов не увеличивалось. В отличие от новогодних каникул, которые большинство проводит дома (и нередко в компании с бутылкой), в мае народ предпочитает поездки на садовые участки.

P. S.

Сказать спасибо можно по телефонам: 223-80-29 и 8-903-935-65-07. Мы не теряем надежды, что к новосибирцам, активно участвующим в акции, присоединятся жители других сибирских регионов.