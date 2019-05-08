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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Фитосветильники для клубники

Томская семья наладила промышленное производство ягоды в подвале дома
Текст: Татьяна Купцова (Томск)
Российская газета - Экономика Сибири № 98(7856)
Семья Орловых - Александр Геннадьевич, Алла Владимировна и их сын Кирилл - два года назад занялись необычным делом. Несмотря на сибирский климат и морозы, они круглый год с успехом выращивают клубнику благодаря собственным инженерным решениям.
Мечта семьи Орловых - создать лучшую теплицу не только в Сибири, но и в мире. Фото: Арсений Лойша Мечта семьи Орловых - создать лучшую теплицу не только в Сибири, но и в мире. Фото: Арсений Лойша
Мечта семьи Орловых - создать лучшую теплицу не только в Сибири, но и в мире. Фото: Арсений Лойша
Фото: Фото из личного архива
Как самарский студент стал успешным фермером

Мы встретились во дворе обычного пятиэтажного дома и направились в его подвал. Именно там городские фермеры и выращивают ягоду. Да-да, без единого солнечного лучика, так ей необходимого, и без природного тепла.

- Дело в том, что агротехника базируется на гидропонике и аэропонике, - объясняет Александр Орлов, демонстрируя небольшое фермерское хозяйство. - Это важно, но важнее освещение. Технологию придумал мой сын, это его ноу-хау. И она легла в основу нашей "экономной экономики".

Фитосветильники - вот то чудо инженерной мысли, которое позволяет выращивать клубнику в Сибири в любое время года и в любом помещении. В хозяйстве Орловых есть, конечно, и множество других технических приспособлений, но главное здесь - именно светильники, от которых ягода получает самое необходимое для роста, запаха и цвета: свет и тепло.

Чтобы было понятно сразу: Кирилл Орлов - не технарь-самоучка. Он - профессиональный инженер, окончил факультет прикладной математики Томского государственного университета. Знания, полученные в вузе, позволили ему прийти к своей инженерной разработке, которая имеет массу плюсов в сравнении с зарубежными и отечественными аналогами. А именно: фитосветильники Орлова позволяют снизить энергопотребление (на каждом можно экономить до пятнадцати тысяч рублей в год), стабилизируют температурный режим, являются источником экономного и правильного света (при восемнадцати рабочих часах в сутки лампы хватит на семь с половиной лет). Клубника при этом быстрее растет и созревает, ее урожайность увеличивается до четырех раз.

Все это возникло не сразу и не вдруг. Был, хоть и непродолжительный, подготовительный период.

- Я уже вышел на пенсию. Любимая жена, отдых, рыбалка - много ли надо человеку, чтобы время после трудовой жизни приносило счастье? И тут приходит сын и говорит: "А не заняться ли нам выращиванием клубники?" Мы с женой только переглянулись. Надо сказать, что до этого он уже проводил эксперименты со светом и выращивал достаточно успешно зелень - лук, петрушку, шпинат. И неплохо, в общем-то, получалось, но мы не придавали этому большого значения, так как объемы были невелики - для себя. О промышленном масштабе никто и думал.

Инициативу поддержали в областной администрации: понравился системный подход, а главное, сама идея выращивания и селекционирования клубники в Томске круглый год. Это качественные, экологически чистые ягоды по приемлемой цене. Первый грант, который пошел на создание производственного комплекса, - поддержка от власти. Сейчас у Орловых две комнаты по тридцать квадратных метров каждая заняты грядками на 3 000 ягодных кустов и разными системами выращивания, в третьей комнате - система управления хозяйством: водоподготовка, растворный узел и прочее оборудование.

Фото: iStock
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- На нашей страничке в инстаграме много положительных, добрых отзывов от покупателей - как частных лиц, так и представителей ресторанного бизнеса. Есть мнения родителей, которые довольны тем, что наши ягоды не вызывают у детей аллергических реакций, - говорит Алла Владимировна.

Разумеется, мы с фотографом тоже попробовали клубнику. Сочная, сладкая, душистая, с нежным послевкусием - чудо сибирское, иначе и не скажешь. Да еще и весной, когда на полях еще снег, а в душе лишь робкие ростки веры в предстоящее тепло.

По сути, Орловы стали в Томске первопроходцами в модном направлении "сити-фермерство". Это движение в России постепенно развивается, находя все больше приверженцев, готовых выращивать продукты в городских условиях с применением экологически чистых технологий. Тренд, который набирает энтузиастов, находящих свою нишу среди стекла и бетона, смога и малых пространств городов. В общем-то, любого человека, хоть раз вырастившего на своем подоконнике лучок или петрушку, можно назвать сити-фермером. На начальном, конечно, уровне, но все же. Опыт Орловых - это технологичный подход. Желание работать продуктивно, эффективно, системно.

- Наша мечта, а точнее задача - создать лучшую теплицу не только в Сибири, но и в мире, - не скромничает Кирилл Александрович. - Есть возможность выбрать место под ее строительство, есть силы и желание показать, что Сибирь - это аграрные технологии мирового уровня, энергоемкие теплицы, способные приносить и качественный продукт, и прибыль. По сути, наша технология позволяет выращивать не только клубнику, но и любое растение в сибирских условиях: зелень, цветы - те же тюльпаны, которые мы закупаем в огромных количествах у голландцев. У меня понимание того, что мы можем это сделать, и поддержка семьи. А дальнейшее развитие - в процессе расширения поля деятельности и поэтапной реализации задуманного.

Между тем

Вегетативный период в хозяйстве Орловых длится 45 дней, после чего урожай собирается круглый год ежедневно. Сорок тысяч кустов в год могут давать от сорока до шестидесяти тонн ягод. Килограмм клубники, в зависимости от времени года, стоит от 600 до тысячи рублей.

Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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