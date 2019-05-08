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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Липы на процедурах

Текст: Юлия Потапова
Российская газета - Неделя - Сибирь № 99(7857)
В Кемерове залечили раны на деревьях, поврежденных во время снегоуборочных работ на проспекте Ленина.
Студенты применили на практике навыки, полученные на семинарах по дендрологии. Фото: Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт Студенты применили на практике навыки, полученные на семинарах по дендрологии. Фото: Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт
Студенты применили на практике навыки, полученные на семинарах по дендрологии. Фото: Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт
У москвичей появятся именные деревья

За одну мартовскую ночь жертвами тяжелой техники стали более шестидесяти лип. Зацепив ковшом стволы полувековых деревьев, экскаватор содрал с них куски коры. А кое-где, как свидетельствуют очевидцы, вместе с сугробами сгреб и травяной покров.

Топорная работа подрядчика вызвала возмущение у горожан. Публикуя фото израненных лип, жители высказывали опасения, что они могут погибнуть. А самые активные обратились в Общероссийский народный фронт.

Вместе с чиновниками мэрии общественники осмотрели деревья, договорились провести их обследование и составить план "лечения" за счет подрядчика. А теперь этот план воплотили в жизнь преподаватели и студенты Кемеровского сельхозинститута. Они зачистили раны, обезвредили их медным купоросом и закрыли "искусственной корой".

- Наши студенты проявили инициативу, - поделилась исполняющая обязанности завкафедрой ландшафтной архитектуры Светлана Витязь. - Они как раз сейчас изучают науки о деревьях - дендрометрию и дендрологию. Так что получили практические навыки обработки лип лекарственными препаратами.

По словам временно исполняющей обязанности ректора сельхозинститута Екатерины Ижмулкиной, вуз планирует не только провести семинар по правилам обрезки и уходу за деревьями, но готов подключиться к решению любых вопросов, связанных с профессиональной деятельностью в этой сфере.

В свою очередь представители ОНФ считают, что нормативно-правовая база, регламентирующая выполнение работ по уборке улиц и ответственность подрядчиков за допущенные нарушения, требует корректировки. Помимо этого, общественники договорились отдельно обсудить с властями системные проблемы, связанные с очисткой города от снега.

Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
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