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08.05.2019 10:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске у мужчины изъяли 13 тысяч драгоценных камней

Текст: Екатерина Дементьева

В Красноярке полиция раскрыла незаконный оборот драгоценных камней. В ходе обыска у задержанного мужчины изъяли 13 тысяч драгоценных камней, сообщает пресс-служба краевого МВД.

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В ведомстве уточнили, что сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе расследования вышли на бывшего директора ювелирного магазина. 59-летнего житель Красноярска, по данным ведомства, продавал драгоценные камни, не имея на то лицензии и не задекларировав товар. У него дома при обыске нашли почти 13 тысяч изумрудов, алмазов, рубинов, сапфиров. Экспертиза установила, что их суммарная стоимость превышает 2,5 миллиона рублей. Также полицейские изъяли из квартиры подозреваемого емкости для обжига и плавления различных материалов.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 191 УК РФ (Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга).

Предварительное расследование продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
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