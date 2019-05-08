В Новосибирске будут обучать специалистов для проектов мегасайнс

Проект создания Сибирского кольцевого источника фотонов ("СКИФ") перешел в новую стадию - Территориальное управление Росимущества передало в бессрочное пользование Институту катализа СО РАН 24 гектара земли в наукограде Кольцово. На этом участке построят комплекс зданий центра коллективного пользования (ЦКП) "СКИФ" . Следующим шагом в реализации мегасайнс-проекта стоимостью 37,1 миллиарда рублей станет проработка технических условий подключения к инженерным коммуникациям.

По словам помощника директора по перспективным проектам Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН, руководителя проектного офиса ЦКП "СКИФ" Якова Ракшуна, центр коллективного пользования будет стимулировать востребованность на рынке труда высококвалифицированных научных специалистов. И хотя сроком окончательного ввода ускорителя в эксплуатацию называют 2024 год, к подготовке уникальных кадров приступают уже сегодня.

В частности, Новосибирский государственный технический университет начинает обучение специалистов, ориентированных на работу в мегасайнс-проектах, по договоренности с ИЯФ СО РАН, выступающим соисполнителем строительства ускорителя в Кольцово. Будущих сотрудников "СКИФа" и других масштабных научных центров (вроде новосибирской же Супер С-Тау фабрики) вуз будет готовить в основном на кафедре электронных приборов. Требуются специалисты в области сверхвысокого вакуума, электроники, СВЧ-техники и программного обеспечения.

- Поскольку для реализации проектов нужны специалисты разного профиля, особенно ценным станет сотрудник, владеющий компетенциями сразу в нескольких смежных дисциплинах, - отмечает сотрудник кафедры электронных приборов НГТУ Дарья Боровикова.

По ее словам, молодые ученые, владеющие спецификой сразу нескольких областей работы сложных систем вроде "СКИФ" и Супер С-Тау фабрики для новосибирской науки - на вес золота.

Подготовку кадров для будущих проектов уровня мегасайнс организовали и в Новосибирском госуниверситете - здесь тоже ориентируются на междисциплинарную специфику. В частности, по одной из магистерских программ будут обучать студентов, которые смогут работать на стыке физики, химии, биологии, археологии и других наук.

- Несмотря на то что прошел только первый семестр обучения по новой магистерской программе, наши студенты и молодые преподаватели уже побывали на источниках синхротронного излучения в Швейцарии, Франции, Великобритании, Германии. По итогам выездных практик и проведенных на установках экспериментах готовятся научные публикации, - отмечает заведующая кафедрой химии твердого тела факультета естественных наук НГУ, доктор химических наук, профессор Елена Болдырева.