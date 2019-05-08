В Новосибирске впервые поселились красные фламинго

В Новосибирском зоопарке на прогулку стали выходить красные фламинго, которые считаются одними из самых крупных представителей семейства фламинговых.

Как сообщили в пресс-службе зоологического парка, эти красивые птицы появились здесь впервые. Четырнадцать фламинго привезли из Чехии еще в марте, но только сейчас решено показать их посетителям - раньше фламинго старались оградить от лишних волнений. Сейчас они начинают знакомиться с озером и окружающим пространством.

Новоселы примерно одного возраста, им около полутора лет. Как рассказала зоотехник зоопарка Мария Васенина, для фламинго разработаны специальные корма, которые добавляют в воду, моделируя естественные условия.

В зоопарке красных фламинго поселили в павильоне на берегу Лебединого озера. Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило сообщил, что птицы будут здесь жить круглогодично.

- В теплое время года они будут у воды, для них отгорожена часть акватории. С наступлением холодов - в павильоне, где для обитателей созданы все условия: там есть небольшой бассейн. На одной из стен установлено зеркало. Это сделано для психологического комфорта фламинго. Орнитологи убедились в том, что птицам комфортнее, когда им кажется, что их много, - поделился Андрей Шило.

Красный (кубинский, карибский) фламинго занесен в Международную Красную книгу, включен в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры CITES II.