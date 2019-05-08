Конечными станциями первого - протяженностью 34 километра - предполагается сделать Бугач и авиатерминал. Его оценочная стоимость - семь миллиардов рублей. Но более перспективным, по расчетам профильных специалистов и регионального правительства, представляется альтернативный маршрут, согласно которому дорога продлится дальше аэропорта - до Транссиба.

В этом случае ветка станет, по сути, резервной для магистрали. По ней можно будет пустить пассажирские и грузовые поезда со стороны Ачинска и Абакана. Правда, и средств она потребует почти втрое больше - 20 миллиардов. Согласно предварительным договоренностям, финансирование проекта на 90 процентов ляжет на федеральный бюджет. Остальное - инвестиции РЖД и иные источники.

- Но прежде предстоит урегулировать ряд важных вопросов. Значительные затраты на возведение ветки в комплексную транспортную схему заявлены не были, поэтому с другими инфраструктурными проектами РЖД, реализуемыми в том числе в Красноярском крае, оно пока никак не увязано. Еще один непростой момент - обоснование достаточной загрузки этого направления. Строительство ведь должно иметь экономический смысл, - пояснил "РГ" министр транспорта края Константин Димитров.

Оценки экспертов показывают: железнодорожное движение до аэропорта целесообразно, лишь когда через Красноярск ежегодно станут летать более трех миллионов пассажиров. Пока же даже в рекордном для предприятия 2018-м этот показатель не смог подняться выше 2,5 миллиона. Однако, отмечает глава краевого минтранса, положительная динамика наблюдается и в грузовом, и в пассажирском потоках. Частота полетов через авиаузел увеличивается. В минувшем марте региональные власти и крупнейший российский авиаперевозчик подписали соглашение о развитии на базе аэропорта международного транспортного хаба. Работу в таком режиме он должен начать уже в 2020 году. А в течение четырех лет только эта компания намерена перевезти через Красноярск миллион пассажиров.

В аэропорту имени Дмитрия Хворостовского к возросшей нагрузке готовы: пущенный в конце 2017-го новый терминал рассчитан на прием пяти миллионов гостей.

Согласно информации краевого транспортного ведомства, оба варианта железнодорожной ветки сейчас - на стадии подтверждения планов по пассажиропотоку и перспективным объемам перевалки грузов. Вскоре они должны быть представлены в аналитический центр при правительстве РФ для последующей оценки параметров будущего проекта.

Между тем

Изначально железнодорожное движение до аэропорта Красноярск предполагалось организовать по образцу московского аэроэкспресса, однако впоследствии от этой идеи отказались, сочтя ее экономически бесперспективной. Недостаточный пассажиропоток решено дополнить более рентабельными и быстрорастущими в последнее время перевозками грузов. В прошлом году было обработано около 23 тысяч тонн, что обеспечило плюс 46,9 процента. Эксперты не сомневаются: учитывая экономическую активность стран Азии, темпы товарооборота через воздушную гавань будут оставаться высокими. Отсюда и планы инвесторов вчетверо увеличить мощности грузового терминала. Сейчас над Красноярском летает до 4,5 миллиона тонн грузов. Значительную их часть уже в ближайшей перспективе планируют "приземлить" в регионе.