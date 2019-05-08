Число жителей Кемеровской области с миллионными доходами за год увеличилось почти на две тысячи человек, или на 24 процента. При этом кузбассовцы впервые заявили о прибыли, полученной от контролируемых компаний за пределами России.

По данным УФНС России по Кемеровской области, в 2017 году в регионе было 10,2 тысячи миллионеров. Как уточнила начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС Жанна Силонова, подавляющее большинство (9,9 тысячи) указало в декларациях суммы от одного до десяти миллионов рублей. Все они получены в результате сделок с недвижимостью. Тогда как доходы свыше пятисот миллионов рублей задекларировали те, кто занимается предпринимательской деятельностью, а также продал ценные бумаги. Так, второй год подряд о 700-миллионном доходе от реализации таковых через профессиональных участников рынка заявляет физлицо из города Юрги.

Но больше всего богатых людей, согласно итогам декларационной кампании - 2018, проживает, как и прежде, в областных столицах - Кемерове и Новокузнецке. Правда, к ним добавились жители Прокопьевска и Белово. Именно в этих городах зафиксировано максимальное количество людей, заявивших о доходах, полученных в 2017 году за пределами РФ, в том числе от подконтрольных иностранных компаний.

Как уточнила Жанна Силонова, в областном центре 94 человека задекларировали 660 миллионов рублей, в Новокузнецке 41 человек заявил о доходах в 554 миллиона, в Прокопьевске семеро показали доход в десять миллионов, а в Белово четверо отчитались о 20-миллионных доходах. Деклараций за 2017 год, по сравнению с 2016-м, больше не стало, хотя на протяжении ряда лет такая тенденция прослеживалась. А вот указанная в них общая сумма увеличилась на восемь процентов, или на шесть миллиардов рублей, составив восемьдесят миллиардов рублей.

Помимо доходов от продажи недвижимости и заграничных дивидендов, на рост частично повлияла и так называемая деоффшоризация, или возвращение в Кузбасс прибыли, полученной гражданами за границей. Конечно, о серьезных прорывах говорить не приходится: свои доходы от иностранных компаний задекларировали всего лишь пять физлиц. Однако раньше этого вообще никто не делал. Всего же о полученных за пределами России доходах (на общую сумму 1,3 миллиарда рублей) заявили 163 жителя региона. В казну они уплатили 155 миллионов рублей. .

Кстати

Если в 2017 году четыре учредителя крупного холдинга показали доход в 5,6 миллиарда рублей от реализации долей в уставном капитале, то прошлогодняя кампания столь заметными эпизодами не отличилась. Сопоставимых по масштабам сделок в регионе не было.