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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

"Тайфун", "Катюша" и Т-34

В городах юга России пройдут военные парады
Текст: Тимур Алиев, Николай Грищенко, Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 99(7857)
В этом году пройдут парады в десяти городах на территории военного округа.

- В них примут участие более 14 тысяч военнослужащих, представителей силовых структур и ведомств, кадет и юнармейцев. По площадям проедут колонны военной техники общей численностью более 400 единиц, - рассказал "РГ" командующий Южным военным округом, генерал-полковник Александр Дворников.

Ростов-на-Дону

Самый масштабный военный парад в честь Дня Победы на юге России пройдет в Ростове-на-Дону. В нем примут участие свыше трех тысяч солдат и офицеров ростовского гарнизона. В одном строю с военнослужащими пройдут парадные расчеты кадетских корпусов, всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия", сводные батальоны Росгвардии, МЧС и МВД России. Первыми по Театральной площади проедут легендарные участники сражений Великой Отечественной войны: танк Т-34 и реактивная установка БМ-11 "Катюша".

Фото: Пресс-служба ЮВО
В Ростове парад Победы пройдет при штормовом ветре

В состав механизированной колонны включено более 60 единиц военной техники. В том числе бронеавтомобили "Тайфун", "Тигр" и "Рысь", а также модернизированные танки Т-72-Б3, самоходные гаубицы 2А65 "Мста-Б" и новейшие боевые машины пехоты БМП-3.

Ракетное вооружение будет представлено оперативно-тактическими комплексами "Искандер-М", подвижными береговыми батареями "Бастион", зенитными ракетно-пушечными "Панцирь-С". Несомненный интерес вызовут реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".

Кроме того, в Ростове-на-Дону организован показ военной техники и вооружения, а военные повара накормят всех участников праздничных мероприятий кашей из полевой кухни. Перед ростовчанами выступят военные оркестры и артисты творческих коллективов. Вечером прогремит праздничный салют.

Волгоград

В День Победы в Волгограде помимо традиционных воинского парада, шествия "Бессмертного полка", концерта (в этот раз главной звездой будет Александр Буйнов) и салюта будут и новинки. Так, "оживут" скульптуры мемориала "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане. Артистов, изображающих героев монументов, можно будет увидеть на верхней террасе центральной набережной у фонтана "Искусство" с 11.00 до 17.00.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В полдень в парковой зоне Аллеи Героев начнется историческая реконструкция "Победное прошлое - гордость будущего!" с участием 30 реконструкторов в форме разных родов войск. На праздничной площадке покажут сразу несколько эпизодов: "Командирский блиндаж", "Полевая почта", "Полевая медицина", "Агитплощадка". Здесь же волгоградцы и гости города смогут угоститься солдатской кашей и чаем из военно-полевой кухни.

Махачкала

В Махачкале старт праздничным мероприятиям ко Дню Победы даст республиканская акция "Вахта памяти". В городе пройдет шествие военно-патриотических объединений, студентов, школьников, молодежных и общественных организаций, совета ветеранов войны и труда. О своей работе расскажет телевизионный отряд краеведов-следопытов.

Фото: РИА Новости
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9 мая на центральной площади Махачкалы начнется сбор участников шествия "Наследники Победы". Процессия направится в парк имени Ленинского Комсомола к памятнику воину-освободителю, где состоится возложение цветов.

В состав "Бессмертного полка" войдут представители всех муниципалитетов республики, которые пронесут портреты своих родных и близких в память о поколении Великой Отечественной войны. По окончании шествия на площадках города начнутся концертные выступления.

Кстати

В Ростове в историческом парке "Россия - моя история" 8 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне состоится большой праздничный концерт, выставка военной техники и мастер-класс по сборке-разборке оружия. Начало программы - в 11:00. Вход свободный. 

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