В Санкт-Петербурге в День Победы военные оркестры в рамках проекта "РиоРита - радость Победы" исполнят музыкальные композиции 30-40-х годов. В Таврическом саду будут играть оркестры военных учебных заведений министерства обороны России.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, проект призван объединить людей разных поколений, возрастов, профессий, убеждений и политических взглядов единой эмоцией - искренней радостью граждан страны-победителя.

Но будут не только мелодии. Планируется воссоздать атмосферу того времени - в саду будут танцоры в нарядах сороковых годов, буфетчики станут продавать леденцы на палочке, лимонад и даже мороженое по советским рецептам.

По проекту "РиоРита - радость Победы" традиционно "в шесть часов вечера после войны" в парках и других российских городов зазвучат военные оркестры с любимыми мелодиями 40-х годов.