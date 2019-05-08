Бизнес будет следить за прилегающей территорией

Смольный призвал бизнес-сообщество активнее заниматься благоустройством территории. И речь идет не только о разовых субботниках или посадках деревьев.

Тезис об активном участии бизнеса в поддержании порядка впервые прозвучал на подведении итогов городского экологического месячника. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поставил районным властям задачу договориться с бизнесом об озеленении. Также действующий градоначальник отметил, что владельцы предприятий должны приводить в порядок прилегающую территорию и заниматься ее благоустройством на постоянной основе.

Более того, уже достигнута договоренность с крупнейшими налогоплательщиками города, что они выделят один миллиард рублей на эти цели. Какие именно участки будут приведены в порядок, сейчас уточняется, но сумма на самом деле колоссальная, если учесть, что в этом году бюджет Петербурга на благоустройство составляет 4 миллиарда рублей, а в прошлом году было около 2,5 миллиарда.

В комитете по благоустройству "РГ" сообщили, что никто не требует, чтобы бизнес заменил городских дворников. Город рассчитывает в первую очередь, что предприниматели будут поддерживать в порядке прилегающую территорию.

На самом деле такая практика есть во многих городах России. Алгоритм следующий: крупная структура, например отдельно стоящий магазин, нанимает дворника, который по умолчанию следит за чистотой территории вокруг здания и вовремя выбрасывает мусор из урн. Небольшая фирма, например парикмахерская, у которой есть отдельный вход, должна поддерживать в порядке только крыльцо. Предприниматели из нескольких таких фирм либо все вместе нанимают одного дворника, либо сами убирают территорию.

В Петербурге раньше этого не было. Получалось, что тот же владелец магазина обязан был ставить вывеску по определенным параметрам, киоскер должен был следить, чтобы урна у его ларька была бы определенной модели, но при этом никто не требовал от бизнеса поддерживать чистоту рядом со своими объектами.

В феврале изменились городские правила благоустройства для предпринимателей, которые занимают отдельно стоящие здания. Теперь они должны следить за чистотой на площади до пяти метров от входа в здание в зависимости от типа объектов.

Согласно данным исследований, в магазинах и на предприятиях, возле которых соблюдается чистота, становится больше посетителей

Сейчас аналогичные нормы вводятся для киосков. У предпринимателей, которые занимают подвалы или первые этажи в жилых домах, ничего не изменилось.

Стоит отметить, что активное привлечение бизнеса к благоустройству городских территорий не вызвало недовольства в предпринимательской среде. Дело в том, что в Петербурге большинство крупных организаций и так привлекают клининговые службы. И сами владельцы киосков следят за чистотой вокруг.

Закрепление на уровне городских нормативов - это скорее утверждение сложившейся практики.

То, что это взаимовыгодная стратегия, подтверждают и результаты исследований. Так, в КБ "Стрелка", проанализировали благоустройство улиц крупнейших городов России и пришли к выводу, что на территориях, приведенных в порядок, существенно возрастает бизнес-активность за счет увеличения пешеходного трафика. Так, оборот кафе и ресторанов в таких зонах возрастает на 20 процентов, в магазинах и на предприятиях сферы услуг становится больше посетителей.