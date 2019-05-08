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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Парад, салют, ключи от квартиры

Празднование Дня Победы - это не только торжественные мероприятия, но и реальная помощь фронтовикам
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 7857(97)
Главными событиями празднования Дня Победы в Северной столице станут военный парад и концерт на Дворцовой площади, зажжение факелов на Ростральных колоннах на Стрелке Васильевского острова и салют у стен Петропавловской крепости. По Невскому проспекту торжественным маршем пройдет колонна "Бессмертного полка". В прошлом году в акции приняли участие более миллиона человек, в этом году участников может быть еще больше.
9 Мая празднуют во всем городе, но главные точки притяжения - Невский проспект и Дворцовая площадь. Фото: Наталья Онищенко/РГ 9 Мая празднуют во всем городе, но главные точки притяжения - Невский проспект и Дворцовая площадь. Фото: Наталья Онищенко/РГ
9 Мая празднуют во всем городе, но главные точки притяжения - Невский проспект и Дворцовая площадь. Фото: Наталья Онищенко/РГ

Присоединиться к колонне пообещал и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, отец которого тоже был фронтовиком.

Завершится шествие на главной площади города праздничным концертом. Здесь развернут выставку военной техники, будут работать интерактивные площадки, а с центральной сцены у Арки Главного штаба прозвучат песни военных лет. Но в праздновании в течение дня задействован весь город. Например, около Казанского собора пройдет ежегодная акция "Народный хор Победы", участие в которой может принять любой желающий, в Таврическом саду - культурная реконструкция "РиоРита - радость Победы" с мелодиями, танцами и нарядами военных и первых послевоенных лет, а в Петергофе под знаменитый "День Победы" в исполнении духового оркестра запустят фонтаны Большого каскада и устроят фейерверк.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
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Но за концертами и салютами нельзя забывать о каждодневном обеспечении достойного уровня жизни фронтовиков. Власти Петербурга продолжают решать жилищные проблемы ветеранов. Накануне Дня Победы ключи получили два участника Великой Отечественной войны и 22 жителя блокадного Ленинграда, которым квартиры предоставляются в соответствии с Указом Президента РФ "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". А вот приобретение квартир для бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей - инициатива Смольного.

- Есть те, кто не подпадает под действие президентского указа, - отметил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. - Город решил взять на себя заботу о них, решив их жилищные проблемы.

До конца года будут приобретены квартиры для 68 семей бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в жилье, на это выделено 300 миллионов рублей. Первыми новоселье отпразднуют шесть семей, для них 9 Мая теперь станет не только всенародным, но и своим, семейным торжеством.

68 семей бывших узников фашистских концлагерей получат квартиры за счет бюджета

Тем временем Петербург уже начинает подготовку к 75-летию Победы. Врио губернатора поручил комитету по социальной политике подготовить предложение о единовременной выплате участникам, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны. Как уточнили в Смольном, деньги будут перечислены из бюджета города в мае 2020 года.

Размер будущей выплаты пока не подсчитан, однако, наверное, можно говорить о том, что она будет не меньше, чем выплата к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Напомним, в январе 2019 года инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей получили по семь тысяч рублей.

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