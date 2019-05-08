Полотно "Переход Суворова через Альпы" Василий Суриков написал в 1899 году, к столетию героического похода. Еще через 120 лет, в 2019-м, группа отчаянных петербуржцев, историков-реконструкторов, намерена этот подвиг повторить. Причем в полной амуниции суворовских времен: с ранцами, оружием, лошадьми.

Если бы Суриков не написал 120 лет назад свою великую картину, пленял бы нас, сегодняшних, тот суворовский подвиг? Фото: РИА Новости www.ria.ru

А в минувшем году "путем Суворова" через Альпы уже перешла одна героическая группа: Андрей Гостев и два его товарища, Сергей Шарапов и Дмитрий Неуступкин. Важная деталь: все эти люди - инвалиды по зрению. Один не видит вообще, другой различает только силуэты, а третий носит очки с такими толстыми линзами, что они скорее напоминают бинокль. Но все любят повторять слова Суворова: "Непреодолимого на свете нет ничего".

Собственно, их и повлекла в эту альпинистскую авантюру идея преодоления. Но вот вопрос: если бы Суриков не написал 120 лет назад свою великую картину, пленял ли бы нас, сегодняшних, тот суворовский подвиг? В сущности, он ведь был не столько победой, сколько поражением русской армии. Австрийские союзники планировали нашими руками изгнать французов из Швейцарии, но в силу разных причин, в том числе и предательского поведения австрийского командования, сделать этого не удалось.

За месяц изнурительных маршей, горных переходов и боев армия Суворова потеряла 5000 человек и практически всю артиллерию. Неприятельские потери неизвестны - известно лишь, что в плен Суворов взял и вывел живыми в Россию 1400 французов. При этом Франция сохранила контроль над Гельветической республикой (так называлась тогда территория нынешней Швейцарии). Но в Швейцарии до сих пор считают армию Суворова освободительницей. Великому полководцу в Альпах установлен памятник, а историки полагают: если бы все задуманное фельдмаршалом удалось, победу над Наполеоном Россия одержала бы на пятнадцать лет раньше.

Василий Суриков обожал исторические сюжеты. И умел выбрать из отечественной истории такие эпизоды, которые врезались в нашу память как странички букваря или домашнего фотоальбома. Можно перепутать даты и подробности, но символический смысл события - навсегда с нами. Поэт-иронист Игорь Иртеньев когда-то написал стихотворение: "Не ходи, Суворов, через Альпы, - // Говорил ему Наполеон. // - Здесь твои орлы оставят скальпы, // У меня тут войска - миллион". Заканчивается оно примечательно: "С той поры мы в зимних видах спорта // Делаем француза, как хотим".

А современники, кстати говоря, к этому полотну отнеслись довольно прохладно. Они вообще считали Сурикова конъюнктурным автором: пишет, мол, гигантские полотна, чтобы подороже продать. Сюжеты выбирает все высокие, героические - чтобы понравиться властям. Даром что вступил в общество художников-передвижников, защитников "униженных и оскорбленных". Похоже, Сурикову даже и это ставилось в вину - как стремление остаться на модной волне.

А может быть, тогда в памяти общества альпийский поход Суворова был еще слишком свежим воспоминанием? Обрасти нужной мифологией не успел. Вот Суриков своим бессмертным полотном и помог сделать далекий альпийский поход событием русской славы. Именно его глазами видим мы сейчас эти события.

Картина и впрямь впечатляет. Огромная, почти пять на четыре метра, она устроена так, что вытаращенные глаза солдата, обезумевшего от страха, гипнотизируют тебя. Ты понимаешь: спасения нет. Ни тому старику, что крестится за мгновение до спуска. Ни молодым, что хохочут в ответ на шутку своего фельдмаршала. Ни тому несчастному, что уже сверзился в пропасть.

Особенно отчего-то трогает ракурс, выбранный художником: картина писана так, будто сам автор парит рядом с персонажами, словно он уже преодолел эту бездну и находится на другом, столь же отвесном склоне. Или уже вознесся в небеса?

Современники, кстати, порицая Сурикова за пестроту его работ (картины даже обзывали "парчовыми полотнами"), отдавали должное его необыкновенному композиционному дару. В Академии живописи, где учился, Суриков не случайно снискал прозвище "композитор".

Сегодня его многофигурные, тщательно прописанные героические композиции - источник вдохновения для новых подвигов.

- Да, наш проект "Швейцарский поход" - это экстремальное испытание, - говорит один из его участников Петр Кнопф. - Это вызов из глубины веков. Способен ли сегодня русский человек повторить то, что когда-то сделали его предки? Хотя бы в условиях мирного времени?

И хотя участие в проекте - дело недешевое (одна только стоимость комплекта исторического обмундирования обойдется примерно в 75 тысяч рублей), к организаторам поступило уже около 90 заявок от мужчин, желающих залезть в шкуру и амуницию "чудо-богатырей".