В Северной столице идут последние приготовления к празднованию Дня Победы. Завтра, 9 мая, в городе на Неве день начнется военным парадом на Дворцовой площади, а завершится артиллерийским салютом.

Всего в праздничном списке более 140 мероприятий. Одни стали традиционными для Петербурга давно: возложение цветов и венков на Пискаревском и Серафимовском кладбищах, у обелиска "Городу-герою Ленинграду", на площади Победы и в других памятных местах, а потом - праздничный концерт на главной площади города (начало в 16.00). Другие - традиция нового времени. Колонна "Бессмертного полка" пройдет торжественным маршем по Невскому проспекту всего лишь в пятый раз, но уже в прошлом году в нем приняли участие более миллиона человек.

Те, кто хочет почтить память своих предков-героев, соберутся на Невском проспекте - от площади Александра Невского до площади Восстания. Возглавят колонну ретроавтомобили, которые провезут по Невскому ветеранов Великой Отечественной войны. А вместе с теми, кто понесет портреты солдат, офицеров, моряков, тружеников тыла, будет врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- У меня отец - фронтовик, я тоже пойду и буду вместе с вами, - пообещал он петербуржцам.

Полуденный выстрел пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости 9 мая посвятят героям Полярных конвоев. В этот день в Петербурге встретятся потомки героев-победителей как из России, так и из других стран антигитлеровской коалиции. Известно, что в годы войны моряки СССР, США, Великобритании, Франции, Канады и еще 15 стран ковали победу плечом к плечу в водах Северного Ледовитого океана. В прошлом году в Петербурге впервые собрали колонну "Бессмертного Полярного конвоя", в этом году на Большом Смоленском проспекте, 36, состоится возложение цветов к памятнику "Морякам Полярных конвоев". А скверу, где находится памятник, будет присвоено наименование "Полярных конвоев". Активисты сейчас разрабатывают проект по благоустройству этой зеленой зоны, и к 2020 году в городе появится еще одно общественное памятное пространство.

Свою программу праздника подготовили и районы Санкт-Петербурга. Например, в Приморском районе в парке "Озеро Долгое" 9 мая состоится большой праздничный концерт "Мы славить будем День Победы", вечером - праздничный фейерверк. В Кировском районе по проспекту Стачек от площади Стачек до Комсомольской площади пройдет торжественное шествие "Парад победителей". А в Невском районе 8 мая в 22.00 на Шлиссельбургском проспекте состоится акция памяти "Площадь свечей", 9 мая в полдень - уличный праздник в парке имени Бабушкина.

В ближайшие месяцы в Петербурге пройдет множество выставок, лекций, концертов и акций, посвященных событиям 1941-1945 годов

Важно отметить, что празднование Дня Победы, дань памяти подвигу советского народа в Великой Отечественной войне не ограничиваются только 8 и 9 мая. В ближайшее время в Петербурге пройдет множество выставок, лекций, концертов и акций, посвященных событиям 1941-1945 годов. Например, в Памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы с конца апреля открыта выставка "Зима - весна 1945-го в объективе фронтовых фотокорреспондентов", на которой представлены уникальные фронтовые фотографии, снятые во время боевых действий зимой и весной 1945 года на территории Восточной Пруссии (сейчас Калининградская область). А в Измайловском саду впервые организована фотовыставка, посвященная памяти артистов-фронтовиков, среди которых Юрий Никулин, Леонид Гайдай, Михаил Пуговкин, Анатолий Папанов, Владимир Этуш, Зиновий Гердт, Кирилл Лавров, Аркадий Райкин, Рина Зеленая, Янина Жеймо. "Посетители выставки узнают о военных заслугах любимых актеров, а на фотографиях в саду появятся более 130 героев советских кинофильмов", - рассказали организаторы.

Но наиболее долгожданным для петербуржцев станет открытие после реконструкции Музея обороны и блокады Ленинграда, которое состоится в сентябре, а самая радостная весть этой весны - что он останется на прежнем месте, в Соляном переулке.

- Мы добивались, чтобы музей остался на своем историческом месте, - рассказала "РГ" председатель Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова. - Он был создан здесь в 1943 году, и другой нам не нужен. В День начала блокады 8 сентября музей откроется вновь. Кроме того, достигнута договоренность, что военные постепенно передадут музею помещения, которые сейчас занимают в Соляном переулке.

Напомним, что в 1943 году, через несколько месяцев после прорыва блокады, Военный совет Ленинградского фронта принял постановление "О сборе, учете и сохранении мемориальных образцов оружия и боевой техники", в котором давалось поручение "организовать в войсковых соединениях учет коллективного и личного оружия Героев Советского Союза, лучших бойцов и отдельных расчетов, проявивших доблесть и мужество в боях за Родину". А в январе этого года президент РФ подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 150 миллионов рублей на создание новой экспозиции Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

Кроме того, планируется расширить музей за счет создания целой сети филиалов: они будут открыты в тех местах, на предприятиях и в учреждениях, что явились знаковыми для жителей блокадного города - на хлебозаводах, в действовавших тогда театрах, на трамвайной подстанции. Появятся филиалы музея и в восьми странах, принимавших в годы Великой Отечественной войны эвакуированных ленинградцев.

Тем временем

В связи с проведением на Невском проспекте и Дворцовой площади общегородских праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая изменятся трассы маршрутов наземного городского пассажирского транспорта.

Петербургский метрополитен в ночь на 10 мая будет работать без перерыва. Пассажиры смогут пользоваться всеми станциями метро, закроют лишь вестибюли, которые являются вторым входом на станцию - например, "Технологический институт 1", "Площадь Александра Невского 2", "Достоевская" и "Спасская".