В Северной столице за 2019 год планируют расселить более трех тысяч коммунальных квартир, а на социальные выплаты в рамках этой программы городской бюджет выделит 2,7 миллиарда рублей - об этом сообщает жилищный комитет Санкт-Петербурга.

Сегодня в "Столице коммуналок" насчитывается порядка 70 тысяч квартир такого типа, а проживают в них 229 тысяч семей. Чтобы как-то разобраться с этой непростой городской особенностью, в 2008 году была запущена отдельная целевая программа.

С ее помощью за эти годы удалось "расформировать" 47 тысяч квартир и улучшить жилищные условия 106 тысяч семей. Примерно тридцати из них на эти цели были предоставлены социальные выплаты. Рассчитывать при этом на них могут только те, кто состоит на жилищном учете.

Такое финансовое содействие позволяет очередникам, проживающим в коммунальных квартирах, где нет договоренности между соседями о расселении всей квартиры, подбирать на эти средства себе квартиру для переезда самостоятельно.

- Первоочередное право на оказание содействия имеют очередники, длительное время состоящие на жилищном учете и проживающие в многокомнатных коммунальных квартирах, а также жители расселяемых коммунальных квартир, - обращают внимание в комитете.

Как сообщила в ответе на недавний депутатский запрос о темпах программы зампредседателя жилищного комитета Марина Орлова, большинство получателей помощи сумели воспользоваться выплатами и приобрести отдельное жилье или выкупить комнаты соседей, но некоторым участникам социальной программы это не удалось: либо не хватило собственных средств на покупку квартиры, либо они не смогли договориться с соседями о расселении. Она также отметила, что за первые три месяца этого года под действие программы уже попали более 900 квартир.

По итогам прошедшего года расселить удалось 3,7 тысячи коммуналок, а приемлемые жилищные условия получили 8,6 тысячи семей. Из 2815 семей городских очередников, получивших соцвыплату, большинство реализовали ее при условии расселения всей коммунальной квартиры. Также к расформированию привлекаются инвесторы, но далеко не все объекты представляют интерес для бизнеса, и не всегда их возможно перевести в нежилой фонд. Вместе с тем в районах существует практика по предоставлению освободившихся комнат в дополнение к имеющимся, в результате чего квартира становится отдельной.

В 2018-м году удалось расселить 3,7 тысячи коммуналок, а приемлимые жилищные условия получили 8,6 тысяч семей

Процесс расселения традиционно активно обсуждается петербуржцами. Так, осенью в программу было решено внести изменения, в соответствии с которыми приоритет в получении выплат на улучшение жилищных условий получат те, кто стоит в очереди 15 лет и больше. Однако отдельной проблемой остаются те, кто отказывается покинуть родную квартиру. Особенно это ощутимо во Фрунзенском, Адмиралтейском и Центральном районах, где многие жители говорят, что из такой локации "готовы переехать разве что во дворец". Переубедить их не удается.

Тем временем власти обещают, что мероприятия по решению столь важного и актуального для города вопроса будут продолжены в полном объеме - сейчас уже формируются планы на 2020-й. Ориентировочно за этот год помочь планируется 2,5 тысячи семей.