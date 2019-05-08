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08.05.2019 17:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Живите отдельно

Три тысячи коммуналок расселят в 2019 году
Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 98(7856)
В Северной столице за 2019 год планируют расселить более трех тысяч коммунальных квартир, а на социальные выплаты в рамках этой программы городской бюджет выделит 2,7 миллиарда рублей - об этом сообщает жилищный комитет Санкт-Петербурга.

Сегодня в "Столице коммуналок" насчитывается порядка 70 тысяч квартир такого типа, а проживают в них 229 тысяч семей. Чтобы как-то разобраться с этой непростой городской особенностью, в 2008 году была запущена отдельная целевая программа.

С ее помощью за эти годы удалось "расформировать" 47 тысяч квартир и улучшить жилищные условия 106 тысяч семей. Примерно тридцати из них на эти цели были предоставлены социальные выплаты. Рассчитывать при этом на них могут только те, кто состоит на жилищном учете.

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Такое финансовое содействие позволяет очередникам, проживающим в коммунальных квартирах, где нет договоренности между соседями о расселении всей квартиры, подбирать на эти средства себе квартиру для переезда самостоятельно.

- Первоочередное право на оказание содействия имеют очередники, длительное время состоящие на жилищном учете и проживающие в многокомнатных коммунальных квартирах, а также жители расселяемых коммунальных квартир, - обращают внимание в комитете.

Как сообщила в ответе на недавний депутатский запрос о темпах программы зампредседателя жилищного комитета Марина Орлова, большинство получателей помощи сумели воспользоваться выплатами и приобрести отдельное жилье или выкупить комнаты соседей, но некоторым участникам социальной программы это не удалось: либо не хватило собственных средств на покупку квартиры, либо они не смогли договориться с соседями о расселении. Она также отметила, что за первые три месяца этого года под действие программы уже попали более 900 квартир.

По итогам прошедшего года расселить удалось 3,7 тысячи коммуналок, а приемлемые жилищные условия получили 8,6 тысячи семей. Из 2815 семей городских очередников, получивших соцвыплату, большинство реализовали ее при условии расселения всей коммунальной квартиры. Также к расформированию привлекаются инвесторы, но далеко не все объекты представляют интерес для бизнеса, и не всегда их возможно перевести в нежилой фонд. Вместе с тем в районах существует практика по предоставлению освободившихся комнат в дополнение к имеющимся, в результате чего квартира становится отдельной.

В 2018-м году удалось расселить 3,7 тысячи коммуналок, а приемлимые жилищные условия получили 8,6 тысяч семей

Процесс расселения традиционно активно обсуждается петербуржцами. Так, осенью в программу было решено внести изменения, в соответствии с которыми приоритет в получении выплат на улучшение жилищных условий получат те, кто стоит в очереди 15 лет и больше. Однако отдельной проблемой остаются те, кто отказывается покинуть родную квартиру. Особенно это ощутимо во Фрунзенском, Адмиралтейском и Центральном районах, где многие жители говорят, что из такой локации "готовы переехать разве что во дворец". Переубедить их не удается.

Тем временем власти обещают, что мероприятия по решению столь важного и актуального для города вопроса будут продолжены в полном объеме - сейчас уже формируются планы на 2020-й. Ориентировочно за этот год помочь планируется 2,5 тысячи семей.

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