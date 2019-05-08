Краснодарцы и "Зенит" бьются за полуфинал баскетбольной Единой лиги

Завершилась первая часть четвертьфинальных серий плей-офф Единой лиги ВТБ. В каждой из них сыграно по два матча, борьба идет до трех побед кого-то из соперников.

Наибольшая интрига - в противостоянии краснодарского "Локомотива-Кубани" и питерского "Зенита". Только здесь счет равный (1-1). В принципе, этого и стоило ожидать. Ведь сражение краснодарцев и баскетболистов с берегов Невы - это битва соседей по итоговой турнирной таблице регулярного чемпионата, сошлись четвертый и пятый соответственно номера посева плей-офф.

Кубанцам, начинавшим серию по схеме "2-2-1" дома, после поражения в первом матче (69:78), дальше отступать было некуда. И "Локомотив" все же сумел победить в длиннейшей по времени, почти двухчасовой встрече с минимальным счетом - 70:69.

Последняя минута чистого времени растянулась едва ли не на четверть часа. Смена лидерства во второй игре была зафиксирована четыре раза, равный счет - пять. "Зенит" больше, чем на три очка, вперед не уходил, а вот "железнодорожники" добивались преимущества "плюс 10".

Но понятно, что все решалось в четвертой десятиминутке, которая едва не перешла в овертайм. За пять минут до сирены "Локо" лидировал 66:56, за 30 секунд - уже 70:66. В последней атаке питерцев их игрок Марко Симонович каким-то непостижимым образом при сопротивлении совершил дальнее попадание. Оставались микроскопические 0,8 секунды. Дальше "Локо" вводил мяч в игру уже в зоне своего нападения, гости выбивали в аут, а судьи спорили со столиком хронометристов и с электроникой, сколько же времени занимает просто касание мяча.

Как и говорил по ходу прямого телерепортажа опытнейший комментатор "Матч ТВ" Роман Скворцов, это - 0,3 секунды. Но времени на диспуты ушло уйма. "Локомотив-Кубань" в нервной обстановке все-таки довел встречу до заслуженной победы - 70:69. Хозяева продемонстрировали хрестоматийную командную игру, поэтому в их рядах не оказалось ярко выраженного бомбардира.

Двузначные показатели результативности у Мустафы Фалля (12), Матеуша Понитки (11), ДжаДжуана Джонсона (10) и Джамела Маклина (10). Ну а среди тех, кто провел на площадке более 20 минут чистого времени - ветеран сборной России Виталий Фридзон и его бурно прогрессирующий коллега по национальной дружине Дмитрий Кулагин. Увы, южанам пока явно не хватает выбывшего из-за травмы еще одного "сборника" разыгрывающего Дмитрий Хвостова. Потеря более чем серьезная!

В составе "Зенита" тон задавали иностранцы - Джален Рейнольдс (15 очков), Джеррод Ютофф (13) и герой последних секунд Симонович (11). Россияне в этой встреч, увы, были у питерцев далеко не на первых ролях.

Эмоционально, и в то же время точечно-конкретно, прокомментировал победу своих подопечных пришедший в "Локомотив-Кубань" уже ближе к концу сезона американский специалист Боб Доневальд:

- Мы сражались гораздо лучше, чем в первой игре. Огромную роль в этом сыграл Фридзон. Он был настоящим капитаном: бился в защите и нападении, стал примером для всей команды. "Зенит" забрал одну нашу домашнюю игру, но мы смогли ответить. В Санкт-Петербурге нам нужно показать такую же оборону, а также сыграть быстрее и активнее в нападении.

А вот мнение по игре второго бомбардира за всю историю Единой Лиги Виталия Фридзона из "Локомотива-Кубани":

"Мы сделали выводы из стартовой игры серии. Посмотрели много видеонарезок моментов, пообщались друг с другом в раздевалке, проанализировали свои ошибки. Второй матч мы играли агрессивно, выполняли тренерские установки в обороне и нападении. Плюс огромное спасибо болельщикам! Они помогли в тяжелые моменты, и мы довели матч до победы. В Санкт-Петербурге нужно сыграть с таким же настроем. Все в наших руках!".

Третий и четвертый матчи серии состоятся на берегах Невы 9 и 11 мая соответственно. Если и после этого счет будет равный (2-2), то пятое, решающее сражение пройдет в Краснодаре 14 мая.

Результаты и расписание матчей серий 1/4 финала Единой лиги (перед названием команды указано место, занятое в регулярном чемпионате)

(1) ЦСКА - (8) БК "Нижний Новгород" - 2-0

1-я игра - 87:50 (в Москве)

2-я игра - 86:66 (в Москве)

3-я игра - 9 мая, 17.00 (здесь и далее - время московское), в Нижнем Новгороде

4-я игра (если потребуется) - 11 мая, 17.00, в Нижнем Новгороде

5-я игра (если потребуется) - 14 мая, 19.00, в Москве

(4) "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - (5) "Зенит" (Санкт-Петербург) - 1-1

1-я игра - 69:78 (в Краснодаре)

2-я игра - 70:69 (в Краснодаре)

3-я игра - 9 мая, 18.00, в Санкт-Петербурге

4-я игра - 11 мая, 18.00, в Санкт-Петербурге

5-я игра (если потребуется) - 14 мая, 20.00, в Краснодаре

(2) УНИКС (Казань) - (7) "Калев" (Таллин, Эстония) - 2-0

1-я игра - 92:82 (в Казани)

2-я игра - 108:84 (в Казани)

3-я игра - 8 мая, 19.00, в Таллине

4-я игра (если потребуется) - 10 мая, 19.00, в Таллине

5-я игра (если потребуется) - 13 мая, 19.00, в Казани

(3) "Химки" (Московская область) - (6) "Астана" (Нур-Султан, Казахстан) - 2-0

1-я игра - 82:59 (в Химках)

2-я игра - 94:64 (в Химках)

3-я игра - 10 мая, 16.30, в Нур-Султане

4-я игра (если потребуется) - 12 мая, 12.00, в Нур-Султане

5-я игра (если потребуется) - 15 мая, 20.00, в Химках