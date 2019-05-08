Петербурженке Валентине Творонович 89 лет. Но она тоскует по отцу так же, как в далеком 1941-м, когда внезапно оказалась старшей в семье: одиннадцатилетняя Валя и пятилетняя сестренка Шурочка посреди кромешного ужаса войны. Бомбежки, голод, детдом, эвакуация, постоянная борьба за выживание. А папа где-то на фронте, и все, что от него осталось, - это фотоснимок с обтрепавшимися краями. Вначале еще приходили редкие, старательно оптимистичные открытки: мол, будьте умницами, дочки, мы скоро победим врага, я вернусь домой... Но потом и их не стало.

Накануне Дня Победы Валентина Федоровна бережно перебирает немногочисленные реликвии. Такие есть во многих семьях. Пожелтевшие треугольники полевой почты, маленькие черно-белые фотографии: военная форма, серьезные мужественные лица...

"Привет тебе, дочурка Валя! Привет маме и Шурочке! Привет всем родным. Поздравляю вас, дорогие мои, с Новым годом! Ушел от нас старик 1941 год, который принес нам немало горя, который нарушил нашу мирную жизнь и на время разъединил нас. Пришел к нам новый, только народившийся 1942 год, который несет с собой смерть для немецких оккупантов. Настал час расплаты с этими варварами, и ни один из них не уйдет с нашей земли. Я здесь держу крепко винтовку в руках. Это мой долг. Но ты, дочка, слушайся маму, помогай ей во всем и учись на отлично. Это будет для меня наилучшим подарком".

Впереди было еще три с половиной года войны. А в 1942-м 37-летний майор Федор Андросов погиб под Сталинградом...Сейчас его имя носит одна из улиц в селе Беломестное Белгородской области, откуда он родом.

После войны Валентина вышла замуж за ленинградца Игоря Твороновича. У статного молодого человека за плечами была вся война. Как ушел на срочную службу в 1940-м, так и не успел демобилизоваться: Западный фронт, Донской, Юго-Западный, Украинский - все годы на противотанковых "сорокапятках".

Все время думал о том, что надо не жалеть себя, сражаться изо всех сил, поскорее разбить врага, чтобы младший брат Олег - отличник и гордость семьи - не успел попасть на фронт. Вот ведь и из Ленинграда они с мамой успели эвакуироваться в Кемеровскую область, и Олегу, как работнику завода, полагалась бронь от призыва. Он должен был исполнить свою мечту - поступить в институт, стать ученым. Но отказался от брони, ушел воевать. Валентина Федоровна хранит крошечную фотокарточку двадцатилетнего солдата и его последнее письмо матери, отправленное в 1944-м откуда-то с берегов Днепра. Олег писал о скором наступлении. В нем и погиб.

"Здравствуй, моя дорогая мамочка! Шлю тебе свой сердечный сыновний привет и желаю всего самого наилучшего. Сообщаю, что я жив и здоров, чего и тебе желаю от всей души. Дорогая мамочка, прости, что я долго тебе не писал, так как у меня совершенно нет времени. Нахожусь я сейчас на новом месте, наша часть перешла в другое селение, где мы сейчас располагаемся и ждем приказа о выступлении. Живу я как вообще живут в армии. Дни летят незаметно, очень скучаю о тебе и беспокоюсь, как ты там живешь одна, в далекой Сибири. Дорогая мамочка, имеешь ли ты какие-то вести от отца? Ведь там жизнь сейчас очень интересная, так как враг бежит из-под Ленинграда во все лопатки. Пиши мне о том, как ты живешь, как с питанием и как твое здоровье. Смотри береги себя, ведь конец войны не за горами, и скоро настанет время, когда мы добьемся победы над проклятым врагом, и соберемся все вместе, и заживем по-прежнему счастливо и радостно... Целую тысячу раз. Твой горячо любящий сын Олег".

"Настал час расплаты с этими варварами, и ни один из них не уйдет с нашей земли. Я здесь держу крепко винтовку в руках. Это мой долг"

...Через день после нашей встречи мне позвонил сын Валентины Творонович: "Не могли бы вы приехать к нам еще раз? Мама очень переживает, что многого вам не рассказала".

У меня на диктофоне остался двухчасовой монолог Валентины Федоровны. Немного волнуясь, стараясь не упустить деталей, она говорила о своем военном детстве, помня все как вчера, с кристальной ясностью, день за днем. В ее истории нет ничего необычного, все как у многих тысяч соотечественников. И эта обыденность, общность трагедии - она страшнее всего.

Как две сестренки встретили войну в городке на Западной Украине совсем одни - отец был в командировке, а мачеха - на курсах повышения квалификации. Как чудом выехали на военных составах и товарняках, прорвавшись через хаос, всеобщую панику, бомбежку и умудрившись не потерять друг друга. Без еды и воды, мечтая добраться к бабушке и дедушке в Белгородскую область. Как на одном из вокзалов их объявили "беспризорными девочками" и отправили в киевский детский дом, где было очень страшно, потому что город бомбили, а затем перевезли под Ростов, и там их наконец нашли родственники. Как, когда немцы подошли совсем близко, успели уехать в Сибирь в битком набитом товарном вагоне. Как боролись с холодом, голодом, тифом, вшами, но выживали мечтой о Победе. Как в голос рыдали дедушка с бабушкой, получив письмо о гибели сына в сталинградском пекле. Как бросила их мачеха - ушла устраивать свою жизнь без ненужных ей чужих детей. Как, узнав о снятии блокады Ленинграда, поняли, что война идет к концу, и решили возвращаться назад, в белгородскую деревню, а приехав, застали вместо дома лишь обломки стен. И самое главное - как ясным майским днем услышали о Победе.

- Шел урок. В класс вошла завуч и сказала: "Окончилась война". Вы знаете, это что-то страшное было. Сначала все обнимались, целовались, смеялись, стучали партами, визжали, кричали. Не знали, как выразить свою радость. Понемногу успокоились, потом каждый подумал о своих погибших отцах, матерях, братьях... И все разревелись. Все. Навзрыд. Да, мы победили, война кончилась - это радость. Но папу своего мы уже не увидим никогда.