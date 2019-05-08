У певчих птиц нашли дополнительную хромосому

Новости

Захарова пояснила, почему в Киеве перепутали дату окончания Второй мировой 19:19
Стало известно имя сына Меган Маркл и принца Гарри 19:12
Спикер Нацсовета Словакии обещал бороться за сближение России и Европы 18:45
Минск: Историческая память - основа национального самосознания 18:43
В Токио почтили память Рихарда Зорге 18:35
Лавров и Помпео на встрече в Сочи обсудят Венесуэлу, Сирию и Украину 18:33
В Совфеде предложили разделить длинные праздничные выходные 18:31
Минфин разместил ОФЗ на 99 миллиардов рублей 18:28
Студенты из РФ встретились в Римской синагоге с узниками концлагерей 18:25
Видео: Как суд выносил приговор Кокорину и Мамаеву 18:16
Представители Польши в 13-й раз осмотрят фрагменты самолета Качиньского 18:14
Медведев утвердил план по достижению национальных целей развития 17:59
Пассажирский самолет разбился в аэропорту Мьянмы 17:53
Колобков прокомментировал приговор суда по делу Кокорина и Мамаева 17:47
Чего ждут ценители "Волшебной флейты" от фестиваля в Минске 17:45
США с 10 мая повышают пошлины на китайские товары до 25% 17:37
Названы необходимые для хорошего загара продукты 17:26
Путин вступился за музыкальные школы 17:25
Ярославский пристав вычислил должника по любовной переписке 17:24
Мадонна заступилась за честь Майкла Джексона 17:23
В Саратовской области приставы нашли должницу, заказав хинкали 17:17
На Крымском мосту раздали почти 2 километра георгиевских лент 17:09
Россия потребовала от Украины немедленно освободить Вышинского 17:03
Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил Пака 17:00
Можно ли при помощи магнита тянуть машину на буксире 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
08.05.2019 18:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У певчих птиц нашли дополнительную хромосому

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
У певчих птиц оказалось на одну половую хромосому больше, чем у видов из других подотрядов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Необычное исследование провели ученые из Санкт-Петербургского и Новосибирского государственных университетов, Института цитологии и генетики РАН и Сибирского экологического центра.

Исследователи изучили ДНК 16 видов певчих птиц, в частности, ласточек, снегирей, синиц и чижей. Параллельно проверялось ДНК гусей, куриц, уток, попугаев и соколов. У последних дополнительной хромосомы не нашлось. Ученые пришли к выводу, что это связано с тем, что певчие птицы появились на Земле позже.

Фото: iStock
Ученые обнаружили в Якутии останки гигантских ящеров

Как сообщает пресс-служба СПбГУ со ссылкой на участницу исследования, доцента кафедры генетики и биотехнологии университета Светлану Галкину, хромосома передается по материнской линии и "выбрасывается" из соматических клеток. У самцов эта хромосома также обнаружена в предшественниках половых клеток, но когда сперматозоиды созревают, она исчезает.

Интерес к теме у ученых возник 21 год назад, когда у зебровой амадины, это живущая в Австралии птица вьюровых ткачиков, была обнаружена дополнительная хромосома. Животный мир Австралии всегда удивлял исследователей, поэтому случай с амадиной посчитали исключением из правил, генетическим курьезом. Но пять лет назад хромосому нашли и у японской амадины.

Тогда группа отечественных ученых взялась за исследование генетических особенностей певчих птиц, живущих на территории России. 41-я хромосома в половых клетках нашлась и у них.

Пока ученые не знают, за что конкретно отвечает обнаруженная хромосома. Но, как говорит Светлана Галкина, версия, что особенная генетика позволяет птицам петь, учеными не рассматривается. У певчих птиц поют самцы, а хромосома встречается у самок и присутствует в яйцеклетке.

На данный момент самая реалистичная версия, что дополнительная хромосома ответственна за формирование женской особи. Также исследователи не исключают, что именно благодаря этой генетической особенности певчие птицы так широко распространились по всей планете. Например, из десяти тысяч видов птиц, известных орнитологам, пять тысяч относятся к подотряду певчих воробьиных.

Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров и Помпео на встрече в Сочи обсудят Венесуэлу, Сирию и Украину
Путин направил поздравления с Днем Победы
В ЦБ отметили укрепление рубля
В Госдуме оценили состояние истребителей МиГ-29 Украины в Крыму
Немецкие СМИ: Дружба Германии с США "разбита вдребезги"