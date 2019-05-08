У певчих птиц нашли дополнительную хромосому

У певчих птиц оказалось на одну половую хромосому больше, чем у видов из других подотрядов.

Необычное исследование провели ученые из Санкт-Петербургского и Новосибирского государственных университетов, Института цитологии и генетики РАН и Сибирского экологического центра.

Исследователи изучили ДНК 16 видов певчих птиц, в частности, ласточек, снегирей, синиц и чижей. Параллельно проверялось ДНК гусей, куриц, уток, попугаев и соколов. У последних дополнительной хромосомы не нашлось. Ученые пришли к выводу, что это связано с тем, что певчие птицы появились на Земле позже.

Как сообщает пресс-служба СПбГУ со ссылкой на участницу исследования, доцента кафедры генетики и биотехнологии университета Светлану Галкину, хромосома передается по материнской линии и "выбрасывается" из соматических клеток. У самцов эта хромосома также обнаружена в предшественниках половых клеток, но когда сперматозоиды созревают, она исчезает.

Интерес к теме у ученых возник 21 год назад, когда у зебровой амадины, это живущая в Австралии птица вьюровых ткачиков, была обнаружена дополнительная хромосома. Животный мир Австралии всегда удивлял исследователей, поэтому случай с амадиной посчитали исключением из правил, генетическим курьезом. Но пять лет назад хромосому нашли и у японской амадины.

Тогда группа отечественных ученых взялась за исследование генетических особенностей певчих птиц, живущих на территории России. 41-я хромосома в половых клетках нашлась и у них.

Пока ученые не знают, за что конкретно отвечает обнаруженная хромосома. Но, как говорит Светлана Галкина, версия, что особенная генетика позволяет птицам петь, учеными не рассматривается. У певчих птиц поют самцы, а хромосома встречается у самок и присутствует в яйцеклетке.

На данный момент самая реалистичная версия, что дополнительная хромосома ответственна за формирование женской особи. Также исследователи не исключают, что именно благодаря этой генетической особенности певчие птицы так широко распространились по всей планете. Например, из десяти тысяч видов птиц, известных орнитологам, пять тысяч относятся к подотряду певчих воробьиных.