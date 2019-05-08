В Архангельской области без малого 600 километров федеральных трасс, и почти все они - 88 процентов - соответствуют нормативам по качеству. А вот из более 7600 километров дорог регионального значения только 15 процентов находятся в нормативном состоянии. Дорожному вопросу был посвящен "правительственный час" в региональном парламенте.

- Объем дорожного фонда области в 2018 году составил 4,33 миллиарда рублей, а в этом он значительно вырос - до 7,1 миллиарда, - отметила председатель Архангельского областного Собрания Екатерина Прокопьева. - В основном это произошло за счет получения федеральных субсидий на реализацию проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В связи с увеличением финансирования депутаты, как и все жители области, хотят увидеть качественное улучшение состояния дорог и мостов. В городах и селах должны появиться новые тротуары, автобусные остановки и линии освещения.

Как сообщил министр транспорта Поморья Вадим Кривов, с 2019 по 2024 год в Архангельской агломерации будет отремонтировано 202 километра автодорог.

В ходе "правительственного часа" депутаты акцентировали внимание на необходимости срочного ремонта конкретных объектов.

В городах и селах должны появиться новые тротуары, автобусные остановки и линии освещения

В их числе мосты через реку Устья в деревне Лихачево Устьянского района и через Низьму в Лешуконском районе, мостовой переход через Шельмушу на Пинежье и другие проблемные точки.

В мае этого года перейдет в федеральную собственность (вместе с расходами на ее содержание) трасса Брин-Наволок - Каргополь. Парламентарии поинтересовались судьбой средств, сэкономленных в результате передачи региональных дорог на другой уровень. По словам Вадима Кривова, ежегодная экономия только на трассе в Каргополь составит несколько сотен миллионов рублей. Эти средства останутся в региональном дорожном фонде и пойдут на обслуживание областной сети.

Депутаты отметили, что надо предусмотреть средства и на ремонт поселковых дорог.